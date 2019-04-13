影／心外權威魏崢回鍋振興院長　列舉8抱負調侃自己像「童星」

記者嚴云岑／專訪

69歲的心臟外科權威醫師魏崢，時隔23年再次出任振興醫院院長，4月1日上任後正逢連假，他的家當未及搬遷，還留在心臟醫學中心辦公室，偌大的院長室十分整潔，只有兩盆素蘭點綴。在午後陽光灑落的窗邊，魏崢坐在沙發上，接受《ETtoday》專訪，他調侃自己是「童星」，出道太早，以致大家都以為他很老，現在最大的抱負，除了打造領先國際的心臟專科醫院外，也要帶動所有科別一起變好。

▲心臟外科權威魏崢醫師畫出上任後8大抱負。（圖／記者徐慎斌攝）

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提起魏崢，所有人第一時間都將他與「換心」劃上等號。31年前完成全台第一例心臟移植案例後，截至今年4月，累積的心臟移植案例高達509人，現年52歲的患者李秀英，已存活長達29年，即將打破亞洲活最久換心人33年紀錄。2017年魏崢將畢生知識整理出版《知心》一書，李秀英也驚喜現身，哽咽感謝「第二個爸爸」。

問起魏崢記不記得李秀英？他點頭，「當然記得」，但也分享一段辛酸往事。原來，秀英是當年接受移植的第二順位，在這之前，已有一名馬凡氏症少年等待換心，只是當年器捐風氣未興，好不容易等來這顆45歲的心臟，少年身體已不堪負荷，心臟才被安置在秀英體內，「如果這顆心來得再早一點，他們的命運可能就不一樣了」。

▲台灣活最久的換心人李秀英2017年出席記者會，感謝「第二個爸爸」魏崢讓她重獲新生。（圖／記者嚴云岑攝）

換心病人錯過心臟，是家屬最的缺憾，對魏崢而言，何嘗不是？在器官移植登錄中心成立前，他就三度擔任民間團體「器官捐贈協會」理事長，每年辦活動鼓勵捐贈，自己也簽了器捐。「你做移植，就代表自己也認同這個理念。」魏崢分享。不過，問他是幾年前簽的器捐？他笑答，「好多年了，我也不記得了。」

「我不是一個記憶力很好的人。」魏崢謙遜表示，會進醫學院，完全是誤打誤撞。高中就讀甲組的他，原本考上中原大學建築系，在教官鼓勵下參加軍事聯招，意外考上國防醫學院，從坪林3個月新兵訓練回來瘦了一大圈，母親心疼要他別唸了，但讓他堅持下去的，除了對學醫有興趣外，還有一個月260元的零用錢。

「唸書還有人給你錢。」魏崢回憶此段往事也不禁莞爾。他說，唸軍校不用花學費，「服務十年就十年」，而讓很多同學怯步的理光頭，自己從初中理到高中，完全不構成障礙。進了醫學院後，自知不比別人聰明，他也花了大把時間唸書，好不容易拼到第二名畢業，但也因一名之差，造就了外科名醫陰錯陽差養成路。

▲魏崢進行開心手術。（圖／振興醫院提供）

當年的魏崢，想走的是精神科，但被第一名的同學選走了，他只能心不甘情不願地走外科。「外科實習壓力很大，我真的滿討厭的。」時隔40多年，魏崢說起選科過程，還是透出濃濃的情緒，「但就這麼一個缺，不選就下部隊3年，當排長，後來還是留下來了。」

不過，命運的磨難尚未結束。住院醫師第3年要分科，學長瓜分完一般外科、泌尿科後，只剩下大腸直腸外科、整形外科與心臟外科開缺，原本魏崢還前兩科猶豫不決，某天與心臟外科主任查房時，對方突然說了一句，「魏崢，你來做心臟外科好了。」魏崢面露苦笑，「聽到這句話，我心就涼了，因為這是我最不想選的。」但主任開口，也不好拒絕，只能拜入師門，從此走上「開心」之路。

從醫多年來，魏崢創下多項紀錄，1982年僅花1年10個月就取得美國哥倫比亞大學醫學博士學位，32歲就當上三軍總醫院心臟外科主任、35歲接下外科部部長，1988年完成全台心臟移植成功首例，1996年更完成世界首例全人工心臟移植，領先全球11年，近年來也開發鈦金屬人工血管接環，提高主動脈剝離的成功率。

▲魏崢接受ETtoday專訪，回憶求學路與當上心臟外科醫師的心路歷程。（圖／記者徐慎斌攝）

不過，對魏崢而言，在達到事業巔峰後最大的挑戰，還是在1994年離開待了20年的三總，到當時毫無知名度的振興醫院服務，並在1996年出任第5屆院長。人工心臟移植的成功，不僅讓他博上媒體版面，也帶來人潮，在他任內，振興醫院每日門診量從數十人增長至2千多人，近年門診量高達5、6千人。不過，健保2017年起推動分級醫療，規定醫學中心門診要逐年減量2至4%，也讓振興醫院面臨轉型挑戰。

「可能我出道比較早，大家都以為我很老。」魏崢笑道，前些日子他與一位80多歲的導演用餐，對方得知他的年齡十分驚訝，「我以為你跟我差不多。」魏崢邊說邊在紙上畫下規劃，經過20多年的訓練，他親手培養的心臟團隊不僅皆可獨當一面，各個都是業界佼佼者，少了長時間手術，他終能將重心往管理靠攏。

大腦圖紙上的8個圓圈，是魏崢上任後的8項抱負，起至蔣宋美齡的創院宗旨「慈善心、服務情」，終至「員工照顧」與「永續經營」，醫者仁心在此顯露無遺。魏崢笑稱，自己能走到現在，要感謝父母給予不錯的身體，「什麼時候退休我真的沒想過」，現在許多同學都已在四處旅遊，「但我這輩子大概不可能了」，因為目前的規劃是「真的不好了」才考慮退休，「到時候我應該也走不動啦」。

▼大腦圖紙上8個圓圈，代表魏崢上任後8大抱負。（圖／記者徐慎斌攝）