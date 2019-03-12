跑步易喘、胸悶別輕忽！「肥厚性心肌病變」一有症狀就猝死

▲跑步易喘、胸悶別輕忽！「肥厚性心肌病變」最常見症狀是猝死。（圖／記者嚴云岑翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

頂尖運動員參加三鐵賽事，怎麼會在終點前倒地猝死？運動賽事上憾事時有所聞，極有可能是肥厚性心肌病變（Hypertrophic Cardiomyopathy）作祟。振興醫院去年進行3萬例心臟超音波檢查，就揪出97例肥厚性心機病變個案，實際上患者可能更多，提醒民眾若在運動時出現呼吸困難、胸痛、暈眩等症狀，應儘早到醫院檢查。

振興醫院心臟醫學中心主任魏崢表示，肥厚性心肌病變（HCM）為基因遺傳上的心血管疾病，其定義為左心室壁厚度超過15毫米，以型態來分可分為阻塞型及非阻塞型，在美國約有60萬人受影響，盛行率高達1/200。

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阻塞型左心室肥厚性心肌病變，是因為心室「通道太窄」，臨床上會出現呼吸困難、胸痛、暈眩、疲倦無力，甚至發生致死性的心律不整。非阻塞型則是心室「倉庫太小」，以致血流不足以供應身體運作。

▲振興醫院心臟醫學中心主任魏崢指出肥厚性心肌病變發生位置。（圖／記者嚴云岑攝）

「非阻塞型肥厚性心肌病變民眾，平時不太有症狀，一旦開始現症狀時，不是出現致命性的心律不整，也會因嚴重心衰竭而必須走上換心一途。」魏崢提到，最新研究指出，猝死是肥厚性心肌病變的主要表現，許多人平時身體很好，卻在運動中猝死，很大部分與此病有關，且患者以年輕人居多。

過去肥厚性心肌病變治療都以藥物治療為主，目的在於改善心臟舒張功能，但效果不佳，如果以手術方式切除過多心肌組織，也可能因切得不夠，影響預後。為了不讓患者反覆受苦，振興心臟內外科團隊大膽嘗試，幫病患進行心肌大量切除手術，並視情況針對心尖瓣進行修補手術，至今已開了84例病患，其中有7例因症狀太嚴重，只能走上換心一途。

魏崢表示，肥厚性心肌病變在外科手術方便已有突破性進展，目前治療上最困難的部分還是在早期診斷，因為平時沒有明顯症狀，無法讓民眾有所警覺。心臟加護中心主治醫師陳怡誠表示，肥厚性心肌病變患者年齡分佈從年輕到年長皆有，如果發現自己走路會喘、活動力下降，就要儘早到醫院檢查，特別是有家族史的民眾，更因定期接受心臟超音波檢查。