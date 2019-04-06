懷孕吃生菜沙拉！她高燒4天產子　兒一出生「慘罹2重症」

▲早產嬰出生就敗血症+腦膜炎！竟是媽媽吃「生菜沙拉」惹禍。（圖／示意圖，非當事男嬰／記者姜國輝攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名孕婦高燒4天，在懷孕31週時產下一名男嬰，結果寶寶一出生，就因發燒、呼吸窘迫及精神活動力不佳住院，檢查發現血液與腦脊髓液都有李斯特菌，確診罹患敗血症與腦膜炎，經過3週抗生素治療才撿回一命。醫師表示，該名孕婦在孕期曾吃生菜沙拉，可能是因此傳染給胎兒，造成新生兒侵襲性感染。

收治患者的內湖國泰診所小兒科醫師陳秋吟表示，李斯特菌為兼性厭氧的革蘭氏陽性桿菌，可自土壤、水及腐爛的蔬菜中培養。世界衛生組織（WHO）指出，全球李斯特菌的發生率為10萬分之0.34，雖然較其他食媒病原低，但致死率卻高達25.9%，主要影響新生兒、長者與愛滋病、糖尿病、癌症等低免疫力族群，除了生菜沙拉外，生魚片也是高風險食品。

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衛福部在2018年1月起將「李斯特菌」列為傳染病防治法的第四類傳染病，若檢出須於72小時內通報。根據疾管署資料，香脆山豬皮、櫻桃鴨捲、滷牛筋等包裝即食肉品，都曾檢出李斯特菌，但由於國人較愛吃煮熟的食物，發生率也較偏愛生冷食物的西方國家來得低。

▲沙拉示意圖。（圖／示意圖／達志影像）

陳秋吟提到，李斯特菌傳染方式主要分為食因性感染、垂直感染與接觸感染，若孕婦吃了帶有李斯特菌的生菜沙拉後，可能會藉由胎盤傳染給胎兒，造成流產、死胎、早產，或於分娩時經由產道傳染給胎兒，造成侵襲性感染。患者通常在食用受污染食物3至70天內出現病徵，症狀包括發燒、腹瀉、噁心、嘔吐等，侵襲性感染則會導致敗血症與腦膜炎，嚴重恐奪命。

由於李斯特菌是少數在4℃的低溫條件下，仍可生長繁殖的細菌，且對於乾燥、高溫、酸性環境、鹽及酒精具耐受性，生鮮蔬果或即食食品，若未低溫保存，或者未經充分加熱就服用，很容易引發感染。陳秋吟建議，孕婦與免疫力低下族群，應避免食用低溫保存肉醬、即食肉類加工食品，如熱狗、煙燻海鮮；剩菜、生菜沙拉也要忌口，才能避免把細菌吃下肚。