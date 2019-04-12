過期1年奶精重製「黑心沖泡包」　1.6萬公斤竄市面高雄喝最多

▲伯享生物科技用自家進口的逾期奶精混充其他原料製成新的沖泡包。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

又有黑心沖泡包竄市面！彰化地檢署接獲檢舉，高雄市伯享生物科技股份有限公司，涉嫌將逾期及即期3款「Kievit奶精」混合麥芽糊精及其他原料，製造「卡布奇諾白咖啡」等31項產品，日前聯合食藥署與高雄衛生局等單位稽查，現場封存「LF濾袋茶包-鐵觀音奶茶」與「即享咖啡專用奶精-低糖」共4410包，經比對進銷貨資料，違規產品共計1萬6392.86公斤，衛生局已要求業者即起全下架。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒表示，伯享生物科技有限公司使用自家進口的3款逾期及即期奶精，分別為「Kievit奶精VB31E（有效日期107.6.21）」、「Kievit奶精M830（有效日期107.4.26）」及「Kievit奶精VB60S（有效日期107.7.10）」，過期最久的產品已近1年，高雄市衛生局已令業者於4月9日起暫停作業及販售，並督導衛生局監督業者後續下架回收。

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▲食藥署現場封存4410包違規產品。（圖／食藥署提供）

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，使用到過期原料的產品，特別是奶製品，都容易受到微生物污染，就算是加入其他在保存期限內的原料也一樣，建議購買產品的民眾不要使用，直接丟棄，否則可能會增加急性腸胃炎風險，出現噁心、嘔吐、拉肚子、發燒等症狀。

呂昀儒表示，使用逾期及即期原料造產品，並擅自延長產品有效日期，已涉違反食安法第15條第1項，將依依同法第52條應予沒入銷毀，復依同法第44條可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。案內違規的產品，主要銷往台南、高雄、屏東的的茶飲、早餐業者，以高雄為大宗。目前高雄、台南只追回40幾公斤產品，推估超過1.6萬公斤的違規產品，早被民眾喝下肚。

▼卡布奇諾白咖啡也是31項違規產品之一。（圖／食藥署提供）

食藥署列出31款黑心產品清單，混充後重新上架的產品，保存期限落在2019年5月至2021年1月之間。

1. 即享咖啡專 用奶精-低糖

2. 卡布奇諾 咖啡2合1

3. 卡布奇諾白 咖啡

4. (莎荷)印度 拉茶30g單包

5. (富強森)香 奶茶(18g)單 包

6. (富強森)濃 奶茶(18g)單 包

7. LF濾袋茶包-鐵觀音奶茶 (20g)單包

8. 即享印度拉茶(15g)單包

9. LF 義大利可可拿鐵(30g) 單包

10. 即享印度拉茶

11. LF濾袋茶包- 炭焙烏龍奶茶(20g)單包

12. 特調煉奶精粉(1kg)

13. 即享招牌煉 奶粉M-低糖 (1kg)

14. LF地瓜拿鐵 (30g)單包

15. 印度拉茶空白(1kg)

16. 麥芽巧克力空白(1kg)

17. LF 麥芽巧克力(30g)單包

18. (9 月)麥芽巧克力(1kg)

19. LF印度拉茶 (30g)單包

20. (維加斯)藤黃果2合1咖啡 (20g)單包

21.「即享地瓜拿鐵3合1(1kg)

22. LF 煉奶糖隨身包(17g)

23. LF 紫心地瓜拿鐵(30g)單 包

24. 即享義大利經典巧克力 (1kg)

25. 即享麥芽巧克力(1kg)

26. 即享咖啡專用奶精 1kg

27. (唯一美)即享3合1咖啡 -15g(單包)

28. (美)2合1咖 啡 950g

29. 即享咖啡專用奶精-低糖 (1kg)

30. (饌茶)混合奶精OE-015

31.即享咖啡專 用奶精-無糖 空白(1kg)