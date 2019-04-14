「小病不要用健保」　振興院長談醫療困境：集中重症治療

▲心臟外科權威醫師魏崢出任第十一任振興醫院院長。（圖／記者徐慎斌攝）

記者嚴云岑／專訪

振興醫院經過20多年努力，好不容易將門診量從一天數十人拉高至5、6千人，但健保2017年起推動分級醫療，卻要求醫學中心門診5年內減量10%，等同將好不容易建立的客源向外推，這也是心臟外科權威魏崢剛當上院長就需面對的難題。魏崢接受《ETtoday》專訪，談及現行醫療困境，直言「小病不要用健保」，更拿汽車保險做比喻，「車子小擦撞，你也不會要求保險公司賠償吧。」

健保署推動分級醫療雙向轉診，2018年要求醫學中心門診減量2%，今年提高到4%，超過部分不予給付。振興醫院為達到要求，已於去年底停開週五夜診，並調高平日夜診與週六門診掛號費，希望藉此減少民眾就醫意願，讓門診病患不爆量。

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「現在醫院的確很難靠健保支撐。」魏崢坦言，4月1日二度接任院長的他，首要目標是將一手栽培的心臟醫學團提升到心臟專科醫院，最終目標為打造國際級的心臟醫學中心，吸引國際病患前來就診。他不諱言，「我們還是需要靠國際患者支持醫院財務」，而當醫療團隊有了經濟支援，也就能做更多的事，對國內患者也有好處。

▲魏崢坦言，現在醫院的確很難靠健保支撐。（圖／資料照／記者黃彥傑攝）

魏崢表示，他與國際接軌決心，並非針對健保改制，「他們要求大醫院門診減量，我覺得沒有錯。」因為小病就該在小診所看，若全往大醫院擠，就是醫療資源浪費，對基層醫療發展也不好。

不過，魏崢的想法並不止於此，他緊接著拋出震撼彈，「我認為小病盡量不要用健保，而是自費，對於經濟不好的病患，就由社福介入幫忙。」

詢問魏崢為何會有此想法？他答道，生病付不起錢由健保幫忙，這才符合保險精神，「就像車子小擦撞，不應該由保險公司負擔的道理一樣。」由於健保給付項目有限，許多項目都要自費，譬如心臟瓣膜健保只給付「陽春型」，新款的一概不給付，重症患者需要使用到有心導管的心臟瓣膜，只能讓家屬自行掏腰包，「有些家屬負擔不起，就只能放棄治療。」

魏崢表示，在行醫多年來，他最難以對患者啟齒的一句話就是，「你開這個刀要自費多少錢」。看著患者與家屬面有難色，他也十分不捨。不過，全民健保實施多年來，給付項目仍以輕症居多，「保險費都被小病用光，大病就沒錢了」，呼籲健保能讓一般感冒，或糖尿病等慢性病回歸自費，才能將有限的健保資源，挹注在更需要的患者上。