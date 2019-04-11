ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

彈力繩強擊左眼！他虹膜根部斷裂　眼球被打出「蝴蝶餅」

ETtoday健康雲

▲眼睛蝴蝶餅。（圖／陳偉勵醫師提供）

▲彈力繩強擊左眼！他虹膜根部斷裂，眼球被打出「蝴蝶餅」。（圖／陳偉勵醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市一名48歲男性，在使用彈力繩綁貨時，遭滑脫繩子彈傷眼睛，後因畏光、單眼出現複視症狀就醫，才發現是「創傷性虹膜根部斷裂」，且臨床影像顯示，從中間斷裂的虹膜掉到眼球下方，就像眼球卡了一個蝴蝶餅，經過1個多小時的手術，才讓虹膜恢復原狀。

收治患者的台大醫院眼科主治醫師陳偉勵與蕭家杰醫師今（11）日受訪時表示，外傷造成虹膜傷害的案例，臨床上並不少見，但斷裂部位剛好變成蝴蝶餅形狀的患者，倒是第一次遇見，雖然患者眼球未破裂，但瞳孔已嚴重變形，所幸經過手術縫回後，觀察1個月已無大礙。

請繼續往下閱讀...

陳偉勵提到，創傷性虹膜根部斷裂的患者，若沒有合併白內障、視網膜剝離、青光眼、眼前出血等症狀，縫合後視力不受影響，但有少部份患者因傷及瞳孔，終身都有畏光情形。她曾收治過一名高知識份子，被羽球K到眼睛，同樣造成虹膜創傷，雖然沒有到斷裂掉落，卻因傷及瞳孔，失去光線調節功能，外出視物或盯電腦都受影響。

▲眼睛蝴蝶餅。（圖／陳偉勵醫師提供）

▲修補後的虹膜。（圖／陳偉勵醫師提供）

台大醫院去年將該名48歲男性臨床眼睛檢驗照片投稿頂級醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》，已於4月4日獲得刊登，美國知名媒體CNN 10日也已長文報導。

陳偉勵表示，之所以發表這名案例，是想提醒民眾無論在使用彈力繩或運動時，都要特別留意，若不慎打到眼睛，且出現畏光、複視等情形，也要盡快到醫院檢查，創傷性虹膜根部斷裂只要未傷及瞳孔，經過修補後，都能順利恢復視力。

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

關鍵字： 彈力繩 眼睛健康 眼科 台大醫院 陳偉勵 創傷性虹膜根部斷裂
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

麻疹又增4例！醫院群聚「第二波感染」　2中鏢者曾去5縣市

影／太陽穴冒「滲血腫包」！她當青春痘拖3個月　就醫才知是腫瘤

懷孕吃生菜沙拉！她高燒4天產子　兒一出生「慘罹2重症」

肌肉痠痛狂塗藥膏！　17歲田徑好手「水楊酸中毒」暴斃

沒坐安全座椅！父急剎車「後座兒噴飛」　顱骨骨折瞬間昏迷

「爸媽帶無頭孩求救」阿里山小火車翻覆16年　醫最難忘這一幕

整株都是毒！採海芋沒洗手就進食　毒物醫曝「恐怖下場」

卵巢滿腫瘤！她開刀才知「四期胃癌轉移」　免疫療法打4次續命

5歲兒玩水快溺斃！醫爸一瞥...1分鐘「掙扎瞬間」他10年難忘

便秘狂喝蔬果汁！OL繼續「卡屎」　3運動增腹壁肌力助順排

讀者迴響

回到最上面