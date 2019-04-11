▲彈力繩強擊左眼！他虹膜根部斷裂，眼球被打出「蝴蝶餅」。（圖／陳偉勵醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市一名48歲男性，在使用彈力繩綁貨時，遭滑脫繩子彈傷眼睛，後因畏光、單眼出現複視症狀就醫，才發現是「創傷性虹膜根部斷裂」，且臨床影像顯示，從中間斷裂的虹膜掉到眼球下方，就像眼球卡了一個蝴蝶餅，經過1個多小時的手術，才讓虹膜恢復原狀。

收治患者的台大醫院眼科主治醫師陳偉勵與蕭家杰醫師今（11）日受訪時表示，外傷造成虹膜傷害的案例，臨床上並不少見，但斷裂部位剛好變成蝴蝶餅形狀的患者，倒是第一次遇見，雖然患者眼球未破裂，但瞳孔已嚴重變形，所幸經過手術縫回後，觀察1個月已無大礙。

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陳偉勵提到，創傷性虹膜根部斷裂的患者，若沒有合併白內障、視網膜剝離、青光眼、眼前出血等症狀，縫合後視力不受影響，但有少部份患者因傷及瞳孔，終身都有畏光情形。她曾收治過一名高知識份子，被羽球K到眼睛，同樣造成虹膜創傷，雖然沒有到斷裂掉落，卻因傷及瞳孔，失去光線調節功能，外出視物或盯電腦都受影響。

▲修補後的虹膜。（圖／陳偉勵醫師提供）

台大醫院去年將該名48歲男性臨床眼睛檢驗照片投稿頂級醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》，已於4月4日獲得刊登，美國知名媒體CNN 10日也已長文報導。

陳偉勵表示，之所以發表這名案例，是想提醒民眾無論在使用彈力繩或運動時，都要特別留意，若不慎打到眼睛，且出現畏光、複視等情形，也要盡快到醫院檢查，創傷性虹膜根部斷裂只要未傷及瞳孔，經過修補後，都能順利恢復視力。