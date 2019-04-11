麻疹又增4例！醫院群聚「第二波感染」　2中鏢者曾去5縣市

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

麻疹風波繼續延燒！疾管署今（11）日公佈4例確診個案，均居住於中部地區，其中有2例為醫院群聚個案，所有患者均有大眾運輸活動史，分別於4月2日至7日搭乘飛機、高鐵，足跡遍佈桃園、新竹、台中、嘉義、雲林與宜蘭，相關接觸者共計531人，提醒接觸民眾若出現發燒、鼻炎、出疹等症狀，應儘速戴口罩就醫，並告知接觸史。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的4名個案中有一對父女，分別為30多歲男性與1歲女性，約於4月1日至3日發病，於4月2日可傳染期間，曾搭香草航空JW189航班從沖繩返台，目前已追蹤6名機組員、25名乘客，目前感染源待釐清。

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另外2位病患，分別為20多歲男性及20多歲女性，其中一人曾到台中麻疹群聚的區域醫院就醫，另一人則是前來陪病，兩人在留觀區時，曾與第一波遭大陸返台男子傳染的病房護理師暴露在同一空間中，研判為同一起群聚。

▲接種麻疹MMR疫苗資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞說，台中2例個案為此波醫院群聚的第二波感染，目前該醫院群聚共有5人確診，除了第一位境外移入病例外，第一波感染者中，還有一名病房護理師、一名急診護理師中標。不過，該院自3月30日至4月8日，已完成1040名員工MMR疫苗接種，另自4月3日起實施急診發燒動線管制，研判疫情應不會繼續擴散。

根據即管署統計，今年截至目前共累計52例麻疹病例，26例為國內感染（其中15例為接觸者），26例為境外移入病例（其中22例為本國籍民眾），感染國家為越南8例、泰國6例、菲律賓5例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例；出國目的以旅遊15例最多，其次為商務6例及探親5例。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。

▼麻疹個案可傳染期間活動史。（圖／疾管署提供）