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太陽穴冒「滲血腫包」！她當青春痘拖3個月　就醫才知是腫瘤

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▲腦袋腫個包 竟是長腫瘤。（圖／記者嚴云岑攝）

▲太陽穴冒「滲血腫包」！她當青春痘拖3個月，就醫才知是腫瘤。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

頭上摸到怪東西別輕忽！34歲吳小姐，3個月前左側太陽穴出現一個凸起物，本以為是青春痘，但一直沒消也不時滲出血水，因而就醫檢查，結果發現是血管瘤，所幸切除後化驗為良性腫瘤，只要切除就不太容易復發。

收治患者的書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，頭皮血管瘤十分常見，各年齡層都有可能出現，發生原因不明，由於被頭髮包覆較難直接看到，出現腫塊經常都是家人發覺、修整頭髮時理髮師見到、洗頭時自行摸到，或是至醫院檢查時發現。

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頭皮腫瘤98-99%是良性的，只有2%是惡性腫瘤，甚至可能是癌症轉移產生，男性多是肺癌轉移，女性則為乳癌，由於多數無明顯感覺，因此容易被忽略，部分會有出血、分泌物、潰爛等，建議只要摸到頭上異物超過2週未消，或有變大、軟硬度改變、疼痛感、原本光滑表面出現分泌物，或出現潰爛、滲血時，應儘早就醫診斷。

劉國威提到，治療以手術切除為主，並進一步作病理切片鑑別腫瘤類別。術後須遵照醫囑定期換藥，待拆線後才可洗頭，倘手術傷口出現紅腫熱痛，或有發燒情況，表示傷口有感染的可能，應儘快就醫檢查。

最後，劉國威提醒，平日應保持頭皮清潔乾爽，洗頭時不可過度用力抓，以免刺激頭皮。頭皮腫瘤因受到毛髮覆蓋不易發覺，再加上頭部或後腦杓位置無法自行觀察，往往會忽視而延誤病情。平時可定期輕摸頭部，早期發現是否有腫瘤出現，倘發覺有腫瘤未消或有變化時，應儘早就醫。

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關鍵字： 太陽穴 滲血腫包 青春痘 腫瘤 頭皮血管瘤 書田診所
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