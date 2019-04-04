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肌肉痠痛狂塗藥膏！　17歲田徑好手「水楊酸中毒」暴斃

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▲藥膏,擦藥,類固醇。（圖／示意圖／達志影像）

▲肌肉痠痛狂擦痠痛藥膏，17歲田徑好手「水楊酸中毒」暴斃。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

美國一名17歲的田徑好手，在訓練時突然暴斃，解剖時才知是痠痛藥膏用太多，造成的「水楊酸中毒」。藥害救濟基金會執行長陳文雯提醒，市售舒緩酸痛的藥膏或貼布，大多含有水楊酸成分，以含量6%藥膏為例，只要塗抹皮膚面積超過40%，就可能造成中毒，提醒民眾塗抹藥膏還是要有所節制。

現代人生活緊繃，長時間久坐或久站、當低頭族或運動過度，都有可能造成身體痠痛，除了口服止痛藥外，大多數民眾習慣使用止痛乳膏、噴劑或貼布快速舒緩不適，雖然經皮吸收的外用藥品，看似風險較低，但若長期或大面積使用，亦可能增加全身性的不良反應。

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陳文雯提到，市售的外用緩解痠痛藥品，最常用的成份為非類固醇消炎類（NSAIDs）與水楊酸類，這些成分具有消炎、止痛功效，能暫時減緩局部發炎、輕微肌肉及關節疼痛等症狀。

肩頸痠痛使用痠痛貼布。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民眾用痠痛藥膏、貼布還是要有所節制。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

不過，含有NSAIDs成分的外用藥，若長期大面積使用，可能引發腸胃不適、噁心、氣喘、耳鳴、發燒、喉嚨腫痛與胃出血等全身性不良反應；水楊酸中毒症狀則有嘔吐、耳鳴、持續頭痛、呼吸困難與心跳加速等。該名田徑選手暴斃後，母親才想到她先前就有倦態、呼吸困難等症狀，原本以為只是訓練太累，沒想到竟是中毒徵兆。

陳文雯提醒，市售藥膏或貼布，多含有水楊酸成分，少則5~6%、多則30~40%，建議民眾在使用前，應仔細閱讀藥品仿單，依照指示使用；使用超過6小時也要留意皮膚是否有紅腫或不良反應發生，並記得避開眼睛、黏膜、傷口，以免傷口惡化。

對於曾有出血病史、對NSAIDs藥物過敏、目前正在使用口服和外用止痛藥的民眾，就醫時應告知醫師及藥師；如果醫生同時處方口服與外用止痛藥品，要依醫囑使用，切勿自行增加使用量或延長使用時間。當用藥期間出現皮膚紅疹、嘴唇腫、發燒、喉嚨痛、眼睛不適及口腔潰爛等，為藥物過敏反應之前趨症狀，應停止用藥，盡速接受醫師診治。

關鍵字： 水楊酸中毒 藥害救濟基金會 非類固醇 水楊酸 痠痛 肌肉痠痛
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