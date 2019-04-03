▲台灣女人好「心」苦！心絞痛盛行為男性1.8倍還年輕化。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

45歲王女士有心絞痛病史，日前參觀鐘乳石洞時，突然感到胸口悶痛、呼吸困難、頭暈、全身冒冷汗，所幸服用隨身攜帶的硝化甘油舌下錠後，症狀大為改善。長庚團隊研究發現，約有55萬國人受心絞痛困擾，盛行率為3.5%，女性為男性的1.6至1.8倍，且45歲以下的盛行率更是逐年上升，研究成果已於1月發表於「國際心臟病雜誌（International Journal of Cardiology）」。

心絞痛又稱狹心症，大部份是因為冠狀動脈狹窄或痙攣導致心肌缺血所引起的胸痛，患者除感受到胸前壓迫外，還可能幅射到左手臂、肩部或下巴，或合併呼吸急促、冒冷汗、噁心嘔吐、頭暈等現象。

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為了解國人心絞痛嚴重程度，長庚科技大學護理系蔡青青助理教授與林口長庚心臟內科研究團隊，運用全國性的台灣營養健康狀況變遷調查資料，分析1993-1996年和2005年-2008年期間，4829位男性與4888為女性症狀發生情況，探討國人心絞痛的發生率與變化。

結果顯示，1993-1996年19歲以上成人的心絞痛盛行率為5.6%，每年約有81.4萬人有心絞痛症狀，至2005-2008年盛行率則已降至3.5%，每年約有55萬人有心絞痛症狀。分析降低原因，可能與1995年全民健保開辦後，國人心絞痛問題受到較好的控制有關。

▲過去心臟疾病一直被認為是男性疾病，事實上女性冠心病整體死亡率比男性還高。（圖／示意圖／達志影像）

不過值的注意的是，女性心絞痛盛行率是男性的1.6-1.8倍。45-64.9歲女性心絞痛盛行率從1993-1996年的8.6%，下降到2005-2008年的4.0%；65歲以上女性心絞痛盛行率從1993-1996年的10.1%，下降到2005-2008年的3.4%；而45歲以下女性的心絞痛盛行率，反而從1993-1996年的4.9%，上升到2005-2008年的5.4%。

林口長庚心臟內科褚柏顯主任表示，過去心臟疾病一直被認為是男性疾病，事實上女性冠心病整體死亡率比男性還高。林口長庚去年就收治一名24歲女性，參加公司舉辦腳踏車旅遊時，突然覺的左肩、脖子、左胸有悶痛感，同時還有頭暈、噁心情形，就醫後發現心肌缺血、冠狀動脈輕微狹窄，所幸給予口服硝酸鹽類和β受體阻斷劑藥物治療後，已緩解症狀。

褚柏顯提醒有心絞痛病史的病患，應隨身攜帶硝化甘油舌下錠，若感到心絞痛發作時可放置一顆在舌下，立刻就醫不可拖延。若5分鐘後症狀沒有緩解，收縮壓仍於100毫米汞柱以上，可每隔5分鐘再重覆使用1顆。通常在休息或使用硝化甘油舌下錠數分鐘後可緩解，但若疼痛持續，可能是心肌梗塞前兆，應盡快就醫檢查。