整株都是毒！採海芋沒洗手就進食　毒物醫曝「恐怖下場」

▲4月陽明山海芋季吸引許多民眾上山採花。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

春天是採海芋的季節，陽明山竹子湖種植的雪白海芋，純潔中帶有幸福意涵，吸引許多情侶上山摘採卡打卡，但毒物科醫師提醒，海芋屬天南星科植物，摘採後若沒洗手就進食，可能會引發中毒危機，美國芝加哥就曾發生10人誤食天南星科植物集體中毒案例，其中1人還住進加護病房，提醒民眾不可不慎。

顏宗海提到，海芋屬天南星科植物，含有高濃度的草酸鈣，整株海芋從葉子到塊莖都有毒，雖然接觸皮膚不至於有影響，但若沾上食物吞下肚，高濃度草酸鈣對嘴巴黏膜、舌頭都具有刺激性，一開始會感到發麻刺痛，再來會有吞嚥困難、噁心嘔吐等腸胃道不適症狀。

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顏宗海提到，國際期刊《臨床毒理學》就曾記載天南星科植物中毒案例，2003年美國芝加哥有一家自助餐館，把天南星科植物當作菜餚，結果造成集體草酸鈣中毒，還有一人住到加護病房，不過，研究中並未提到是哪一項植物，未必是海芋導致。

▲醫師提醒，海芋整株都是毒，摸了要洗手再進食。（圖／記者林敬旻攝）

根據農委會網站指出，天南星科植物全球共有126屬1800餘種，除了海芋外，觀賞用的火鶴、黃金葛，端午節必備的菖蒲以及芋頭、蒟蒻都屬此類。台灣氣候溫暖潮濕，已知原生及外來馴化的天南星科植物，共有16屬37種3變種，幾乎每年都有誤食案例傳出的姑婆芋也在此列。

雖然近年來台灣採海芋盛行，但顏宗海表示，至今台灣尚無誤食案例傳出，但仍提醒民眾上山採花時，不要邊採邊吃點心，碰到海芋一定要洗手，才能觸碰臉部與眼睛。若出現疑似中毒症狀，也不建議催吐、大量灌水或鮮奶，否則容易嗆到，引發吸入性肺炎，增加治療難度，建議還是在第一時間送醫治療。