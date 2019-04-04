▲沒坐安全座椅！父急剎車「後座兒噴飛」，顱骨骨折瞬間昏迷。（圖／吳昌騰醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

兒童節正逢春假第一天，許多家長都會帶小孩外出遊玩。醫師提醒，開車載小孩外出時，除了要坐安全座椅外，也務必繫好安全帶，因為日前就發生過一名不到1歲的幼童，父親緊急剎車翻下座位，導致顱骨骨折的憾事，雖然順利救回，卻留下癲癇、水腦等後遺症。

收治患者的林口長庚兒童急診科主治醫師吳昌騰表示，幼童坐車意外在急診時有所聞，該名男童的家長並未依規定使用安全座椅，而是讓他坐在後座，也沒繫上安全帶，結果父親一踩剎車，他就撞到前方椅背，瞬間意識喪失，送醫檢查才發現是顱骨骨折，所幸經緊急搶救撿回一命，但更多送來的兒童，卻沒有這麼幸運。

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世界衛生組織統計，5歲以下的兒童死亡案例中，有半數以上可藉由簡單措施預防，林口長庚也在兒童節前夕整理出「家長十大照顧NG行為」，未妥善使用安全帶和安全座椅排名第二，其他常見的還有讓嬰兒趴睡、獨留幼兒在浴缸泡澡玩水、窗戶沒安全鎖等。

▲嬰幼兒10大照顧NG行為。（圖／長庚醫院提供）

目前安全座椅已被證實可以降低事故中兒童傷亡的比例，正確使用兒童安全座椅可以降低傷亡率7成以上，且一旦發生車禍，未使用安全座椅的兒童死亡率為使用安全座椅兒童的8倍。諸多實測影片也證實，事故發生時，在車子強烈撞擊力道下，孩子會瞬間產生30倍往前衝的力量，即原本10公斤的幼童，會產生300公斤的衝擊力道，父母往往都會抱不住，而發生憾事。

吳昌騰提醒，路上狀況多，父母帶幼童出遊時，一定要依規定將安全座椅放置在後座，並繫上安全帶，就算只有短暫下車買東西，也不要單獨留幼童在車內，行車途中也不要因滑手機或看影片，忽視兒童安全，才能愉快出遊，平安回家。