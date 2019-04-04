▲感冒2個月好不了？醫教3招辨別「過敏兒」，有黑眼圈就中標。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

「我家寶寶已經感冒2個月了，都還沒好。」季節交替溫差大，許多家長到小兒科診間，說起孩子症狀滿是擔心。醫師表示，大約每3名孩童，就有1人出現鼻塞、揉眼睛、打噴嚏等過敏症狀，卻經常被家長誤認為感冒，建議可從3處辨別，如果經常用嘴巴呼吸，可能就是過敏引起的鼻塞所致。

「寶寶過敏有跡可循。」專做過敏疾病減敏治療的花蓮慈濟一般兒科主任詹榮華表示，舉凡寶寶鼻子常態性的咻咻叫、打噴嚏，甚至是皮膚上出現紅色的疹子，都有可能是過敏的前兆。

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詹榮華提到，過敏主要是因人體外在過敏原引起體內免疫發炎反應，像是像是異位性皮膚炎的孩子皮膚比較乾燥，或是有脫屑、紅疹甚至皮膚容易感染產生化膿等症狀；過敏性鼻炎孩童較易有黑眼圈，或因為鼻塞而常常會造成嘴巴呼吸；氣喘病患則容易有呼吸哮鳴聲或夜咳情形；都可以讓家長做初步判斷的參考。

最後，詹榮華提醒，過敏原最常存在於家中的寢具、棉被、布窗簾、地毯、填充玩具等地，台灣過敏原以塵蟎為首，蟑螂、花粉或動物毛屑也是常見的主因。由於嬰幼兒每天在床上的時間比大人多，為減少小朋友過敏發作，一定要確實做好居家清潔，若懷疑有過敏疾病，可考慮帶孩童到醫院接受過敏原檢測。