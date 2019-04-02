▲趴睡塑頭型...6月嬰夢中猝死，「10大NG行為」家長快看！（圖／示意圖，非文中當事人／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

6個月大的小寶被爸爸抱著衝進急診室，全身冰涼發紫，沒有呼吸心跳、也量不到血壓，經過急救仍回天乏術，媽媽哭著表示，兒子睡覺前還好好的，誰知道一早起來會變這樣。醫師仔細詢問後發現，原來媽媽為了讓小孩頭型好看，出生後都讓他趴著睡，可能是因為口鼻被悶住導致猝死憾事。

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根據衛福部統計，106年國內1歲以下嬰兒死亡共772人，其中事故傷害致死與嬰兒猝死症，就佔了一成的死因。擴大至0至12歲以下兒童的死因分析，913人中有147人是因為傷害死亡，占13.9%，其中超過80%都是屬於非蓄意性事故，例如意外淹死溺水、意外墜落、意外燒燙傷或意外車禍等。

▲長庚醫院分析12年間6歲以下兒童OCHA案例。（圖／長庚醫院提供）

長庚醫院兒少保護中心葉國偉師表示，這些不幸的案例都是因為照顧上一時的疏失，所導致的嚴重後果。林口長庚醫院也統計了94年至105年這12年間，6歲以下兒童到院不明原因死亡個案，結果發現共有115人，男童65人，女童50人，男童為女童的1.3倍；而事故發生場所高達85%都是在室內住所。

進一步分析死因，其中嬰兒猝死症有46人，高達40%，為事故首要原因。其他原因除了疾病外，還包括創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧、火災和窗簾繩吊死等。

葉國偉指出，國外有研究證實，20%的兒童死因是可以預防，而長庚兒少保護中心研究則顯示，應該有更高的比例，達30%的6歲以下兒童死亡是可避免的，例如猝死、創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧、火災和窗簾繩吊死等。這些可避免的原因，主要是來自於照護者照顧上的疏忽，或是本身照護知識的不足。

▲長庚醫院舉辦兒少保護記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

為了提高父母警覺，長庚庚兒少保護中心整理「十大NG照護行為」，並製作5分鐘短片提醒家長留意。葉國偉表示，常見的照顧疏失包括：讓嬰兒趴睡、未妥適使用安全帶和安全座椅、藥物未適當儲放、未施打疫苗或未提供適當營養、獨留幼兒在浴缸泡澡玩水、誤食不安全的玩具、玩窗簾被拉繩勒住、窗戶沒安全鎖、戶外游泳戲水疏忽照護、廚房煮菜時的意外燙傷。

針對這些致命的疏忽行為，長庚兒少保護中心呼籲，照顧者需時時關注嬰幼兒的舉動，勿因滑手機或聊天而忽視了兒童的安全；即使短暫的離開，也切勿獨留幼兒於屋內或車內。藥品或危險物品須放置高處，讓兒童無法取得。兒童搭車須繫安全帶或使用兒童安全座椅；乘坐機車也須戴合格的兒童安全帽。