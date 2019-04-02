獨／健保壯大地區醫院出新招！4月起開放「診所醫師」假日駐診

▲健保壯大地區醫院出新招！4月起開放「診所醫師」假日駐診。（圖／看診示意圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

健保推動分級醫療再出新招，自104年起推動地區醫院跨層級合作計畫，由地區醫院邀請醫學中心、區域醫院醫師駐診後，今年4月起又開放基層診所醫師假日至地區醫院開診，每院每月最多可開設40診次，且不限專科，每位醫師的支援費用為3500元，目前台南、嘉義已各有1名基層診所醫師參與，期待有更多診所醫師加入，共同壯大地區醫療。

健保署醫院跨層級合作計畫每年編列1億元預算，104年先由地區醫院邀請醫學中心、區域醫院醫師駐診，團隊內醫學中心、區域醫院會保留一定名額給地區醫院轉診病人，讓有需要的病人可以快速得到進一步治療。

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一名家住南部的周先生，因左耳反覆流膿併聽力減退，先至鄰近地區醫院耳鼻喉科求診，經診斷為慢性中耳炎併膽脂瘤，因其病情需要進階治療，快速地被轉診至合作的醫學中心進行手術。術後再轉回原地區醫院耳鼻喉科就近持續門診追蹤，復原情況良好。

根據健保署統計，107年共有440位醫學中心、區域醫院醫師支援59個地區醫院門診，合計開設1.5萬診次，總共消耗健保5000多萬元預算。

▲健保署。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

健保署專委林淑範提到，大醫院往往人滿為患，病人不容易與醫師建立長久關係，為了壯大地區醫院，健保署106年先開放基層診所耳鼻喉科、皮膚科、眼科醫師支援地區醫院急診，今年又增加基層診所專科醫師支援週六、週日門診，不限專科都能加入。

4月1日上路的計畫，健保署南區業務組已有2名醫師加入，分別嘉義建新診所支援陽明醫院、台南郭得景診所也表達參與意願，其他業務組至今尚無數據。

南區業務組視察嚴海樹表示，基層診所受到一例一休影響，假日開診成本增加，但地區醫院若原本假日就有開診，藥師、護理師都會在，每加開一個診次，就能讓民眾有多一項選擇。

健保署為了鼓勵地區醫院假日開診，已於去年12月1日起，針對週六、週日開診分別增加100點與150點給付，檢驗檢查則提高30%，希望藉此提高開診誘因，幫地區醫院留住更多病患。