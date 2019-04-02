ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

獨／健保壯大地區醫院出新招！4月起開放「診所醫師」假日駐診

ETtoday健康雲

▲看診,檢查,耳鼻喉科,醫師,醫院,。（圖／北醫附醫提供）

▲健保壯大地區醫院出新招！4月起開放「診所醫師」假日駐診。（圖／看診示意圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

健保推動分級醫療再出新招，自104年起推動地區醫院跨層級合作計畫，由地區醫院邀請醫學中心、區域醫院醫師駐診後，今年4月起又開放基層診所醫師假日至地區醫院開診，每院每月最多可開設40診次，且不限專科，每位醫師的支援費用為3500元，目前台南、嘉義已各有1名基層診所醫師參與，期待有更多診所醫師加入，共同壯大地區醫療。

健保署醫院跨層級合作計畫每年編列1億元預算，104年先由地區醫院邀請醫學中心、區域醫院醫師駐診，團隊內醫學中心、區域醫院會保留一定名額給地區醫院轉診病人，讓有需要的病人可以快速得到進一步治療。

請繼續往下閱讀...

一名家住南部的周先生，因左耳反覆流膿併聽力減退，先至鄰近地區醫院耳鼻喉科求診，經診斷為慢性中耳炎併膽脂瘤，因其病情需要進階治療，快速地被轉診至合作的醫學中心進行手術。術後再轉回原地區醫院耳鼻喉科就近持續門診追蹤，復原情況良好。

根據健保署統計，107年共有440位醫學中心、區域醫院醫師支援59個地區醫院門診，合計開設1.5萬診次，總共消耗健保5000多萬元預算。

▲健保,健保署。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

健保署專委林淑範提到，大醫院往往人滿為患，病人不容易與醫師建立長久關係，為了壯大地區醫院，健保署106年先開放基層診所耳鼻喉科、皮膚科、眼科醫師支援地區醫院急診，今年又增加基層診所專科醫師支援週六、週日門診，不限專科都能加入。

4月1日上路的計畫，健保署南區業務組已有2名醫師加入，分別嘉義建新診所支援陽明醫院、台南郭得景診所也表達參與意願，其他業務組至今尚無數據。

南區業務組視察嚴海樹表示，基層診所受到一例一休影響，假日開診成本增加，但地區醫院若原本假日就有開診，藥師、護理師都會在，每加開一個診次，就能讓民眾有多一項選擇。

健保署為了鼓勵地區醫院假日開診，已於去年12月1日起，針對週六、週日開診分別增加100點與150點給付，檢驗檢查則提高30%，希望藉此提高開診誘因，幫地區醫院留住更多病患。

關鍵字： 健保健康 地區醫院 診所 基層診所
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

綠島醫師遭公審！網批「沒醫德」　醫師公會：請尊重專業

趴睡塑頭型...6月嬰夢中猝死　「10大NG行為」家長快看！

熱敷眼睛怕感染？謹記「5大要點」　沒拔隱形眼鏡超危險

指尖採一滴血就能測膽固醇？　食藥署：只能監測「總量」

補繳截止！首期國民年金99萬人未繳款　每月確定損失3628元

國保首期百萬人欠費　「6族群用不到」真正影響27萬人

影／輪班工作者4人就有1人睡不好！　失眠率多2倍、健康也GG

輪班失眠率多2倍！　專家祭「好眠4指南」：先降低光線

解放你的骨盆肌！男性排尿學問大　一次看「站+坐」該怎尿

醫師跨科開刀「免打對折」　健保手術支付標準3月放寬

讀者迴響

回到最上面