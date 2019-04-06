連假放完再收心？　精神醫搖頭：明天就要開始做這3招！

▲越晚開始做收心操，收假症候群拖越久。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

清明連假剩下2天，精神科醫師提醒，越晚開始收心，開工、開學就越容易出現「收假症候群」，晚上翻來覆去難以入眠，以致早上沒精神，建議民眾可從明（7）日起做3招收心操，越早開始準備，就能越快投入正常生活中。

開業精神科醫師楊聰財表示，收假症候群通常發生在收假後1~2周，常見症狀有早上不想起床、到學校公司無法專心、白天容易疲倦，甚至晚上無法入眠，若擔心收假後會出現上述症狀，可在收假前一天透過晨間運動、清淡飲食、感恩日記等3招改善。

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楊聰財解釋，晨間體能活動可以讓大腦分泌提高白天注意力的多巴胺、增加反應力的腎上腺素、讓人不煩躁的腦內嗎啡，還可增加幫助晚上入眠的血清素，舉凡慢跑、快走、騎腳踏車、游泳、打球都是不錯的選擇，若想要多睡一點，也可在家裡做10分鐘的「大動作體操」，讓每分鐘心跳跳到110下以上。

▲收心操可從晨間運動做起。（圖／pexels）

清淡飲食除了少油、少鹽外，菜色搭配上要以植物為主，早餐尤其避免吃高油、高鹽、高糖等食物，否則會血糖飆高，上午昏昏欲睡。若沒時間自己準備早餐，也可給予香蕉、堅果、鮮奶與地中海型的彩色蔬菜等組合。

若自覺有難以入眠等情況，可在收假前一天先把手機等電子產品收起來，並設定規律上床或起床時間，若還是睡不著，在睡前寫感恩日記或心情日記，也是不錯選擇。寫下放假時的快樂時光，在闔起日記本時順便「收心」，給下一個假期新的期許。