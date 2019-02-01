職災醫師蔡伯羌驚傳失蹤！　妻求協尋：他找不到回家的路

▲蔡伯羌醫師（右）驚傳失蹤。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台南的民眾請多幫忙！前台南奇美醫院住院醫師蔡伯羌，2009年心肌梗塞傷及腦部額葉，智商退化成5歲孩童，平時仰賴妻子照顧，今（1）日上午驚傳騎腳踏車失蹤，至今未尋獲。台北醫師職業工會秘書廖郁雯下午代妻在臉書刊登協尋公告，拜託台南民眾多留意，「目前他應該找不到回家的路」。

廖郁雯說，蔡伯羌醫師住在崇德路和巴克禮公園附近，上午11時30分，他趁著太太忙碌時騎著腳踏車離家，蔡其芳最後看到先生，是在崇明十四街和崇明路交叉路口，但因為當時路口紅燈，來不及追上去，等到綠燈的時候就看不到蔡醫師了。

廖郁雯說，蔡伯羌醫師身穿藍色羽絨背心、墨綠色長袖毛衣、灰色運動褲、米色平底休閒鞋，可能騎著銀色變速腳踏車，雖然家屬下午1點左右就報案，但至今未有好消息傳出，因為怕天黑更難找，因此將資訊PO網，拜託網友廣傳協尋，若有看到疑似蔡醫師的民眾，可撥打0909-256-727聯絡蔡太太。

時任奇美醫院外科住院醫師的蔡伯羌，2009年因心肌梗塞昏倒，雖然及時搶救，卻因傷及腦部額葉，智商退化成5歲孩童，不知道自己是誰、身處何處，失去生活自理能力，全仰賴妻子照顧，去年底他曾為了住院醫師納勞基法議題，與妻子共同出席記者會，由妻子代為發表看法。