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胖子要嗑2種米！8種體質「必吃、避吃」米種曝光　你挑對了嗎

點評:原來米有分這麼多種～～～
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▲▼飯,吃飯,白飯,米飯。（圖／CFP）
▲依照自己的體質選擇米食，胖子要多吃這2種。（示意圖／視覺中國）

 記者李佳蓉／綜合報導

你懂吃米嗎？白米飯是最能代表亞洲文化的飲食，有些網友對於米飯更是迷戀，一餐不吃飯就彷彿沒進食般心靈空虛。但隨著現代人的健康意識提高，對於米的要求也越來越多，除了白飯外，還會搭配糙米、紫米或十五穀米等，雖然都是米糧，但屬性及功效卻大不同。香港養生資訊平台《CheckCheckCin》 即分析出8種米適合食用的族群及對應症狀，你吃對了嗎？

由香港註冊中醫師梁尹倩所創辦的養生資訊平台《CheckCheckCin》指出，米飯為香港人的主要糧食之一，而隨著養生意識逐漸抬頭，網友們對於米糧的要求也越來越多，餐桌上除了白飯外，還會搭配攝取糙米、紅米甚至十五穀米飯，因為每種米飯的屬性和功效大不同、各有長短，一定要搭配自己體質挑對飯吃最健康。

胖子嗑2種米！8體質必吃、避吃米種曝。（圖／取自《CheckCheckCin》臉書）
▲挑米有學問，你吃對了嗎？（圖／取自《CheckCheckCin》臉書）

梁尹倩統整出8種米飯的營養價值及適合食用的族群：

1.白米飯：性平，可補中益氣，具有健脾養胃、長肌肉及止腹瀉，因為容易消化，尤其適合小朋友，老人家，病人及脾胃虛弱人士食用，但因為碳水化合物含量高，故糖尿病人士必須控制份量。

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2.糙米：為稻米脫殼後的米，保留粗糙外層，吃起來口感較硬，其功效和白米飯類似，適合有糖尿病，貧血，肥胖和便秘的人食用。本身消化功能差的人不宜多吃。

3.紅米：屬於糙米的一種，因為留有較多未磨走的表殼，更有營養，和白米功效相似，適合有糖尿病，貧血，肥胖和便秘的人。同樣的，本身消化功能差的人別多吃。

4.黑米：具滋陰補腎，益氣強身，明目活血的功能，還有助改善頭髮早白、貧血、腰痠等問題。消化功能差的人士不宜多吃。

5.糯米：具健脾養胃，止瀉，止汗功效。但要注意的是，身體扭傷，有痛症患者，容易出現胃脹不適者不宜過量服用。糯米性質黏滯滋膩，難以消化，容易礙濕，不宜過量食用，以免滯氣引發胃脹，消化力差及有濕疹者不宜多食，小兒及生病時更不宜食用。

6.紫米：效果和糯米相仿，能補氣健脾胃，改善身體虛弱，多汗，容易頭暈等症狀。適合氣血虛弱，陽虛體質的人。

7.五穀米/十穀米/十五穀米：是加入多種穀物的米食，比白米含有更多纖維量及營養素，但也因此不易消化，建議長者，小兒，脾胃虛弱者及痛風患者都不宜吃，其適合糖尿病，貧血，肥胖和便秘人士食用。

8.小米：具益腎、補脾、養胃功效，由於容易吸收，適合老人，小兒，脾胃虛弱，消化吸收不良者食用。但由於性涼，胃寒人士最好別吃。

諮詢專家：本文作者：梁尹倩，為香港註冊中醫師及CheckCheckCin創辦人，並身兼兩子女之母一職。修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士 、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，出版暢銷書籍《飲湯》系列。善於將西方思維與中醫學傳統相互結合，簡化中醫理論；更藉不同途徑推廣「治未病」之理念，讓大眾可以輕鬆學會從飲食上調理個人體質，成為自己的醫生。

梁尹倩中醫師。（圖／梁尹倩提供）

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關鍵字： 飲食健康 體質 米種 中醫 CheckCheckCin 梁尹倩
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