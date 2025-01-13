「清潔神器」年前大掃除！　用錯恐致癌

▲科技海綿方便又能迅速除汙，因此廣受主婦喜愛，但專家提醒不可用於餐具、鍋具，以免將毒素吃下肚。（圖／123RF）

圖文／CTWANT

農曆年節即將到來，家家戶戶也開始準備大掃除，許多人視為「清潔神器」的科技海綿，醫師告訴CTWANT記者，科技海綿一旦接觸「熱、酸、油」，就會溶出三聚氰胺、甲醛等有毒物質，如果用來清洗餐具、鍋具，就可能因此吃毒下肚，不僅傷害腎臟、膀胱，甚至會導致癌症，後果相當駭人，建議還是採用傳統刷具或海綿，花一點時間清潔就能保住健康！

不需要清潔劑就能快速除髒汙，這是許多人喜愛科技海綿的原因，甚至稱它為「神奇海綿」，其實科技海綿是用「美耐皿（Melamine）」發泡製成，配合水及摩擦作用，超細纖維就能深入縫隙中的汙垢。

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「科技海綿清潔環境確實好用，但你有想過；為什麼它會越洗越小塊嗎？」林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，美耐皿是三聚氰胺、甲醛的聚合物，都能略溶於水，所以才會越用越小塊，而三聚氰胺、甲醛都是有毒物質，如果不小心吃下肚，就會影響健康。

2008年，中國毒奶粉事件的主角正是三聚氰胺，造成29萬名嬰兒腎結石、腎衰竭。顏宗海表示，三聚氰胺進入人體後會傷害腎臟與膀胱，長期甚至可能罹患膀胱癌或腎臟癌；而甲醛則是一級致癌物，恐增加罹患鼻咽癌、白血病的風險。

▲廚房是大掃除的重點區域，專家建議盡量使用天然成分的清潔劑。（圖／資料照／CTWANT提供）

什麼情況下，科技海綿會成為健康殺手呢？根據國家環境毒物中心資料顯示，美耐皿遇高溫或盛裝酸性食品時，會使三聚氰胺溶出，大約70°C就會溶出，較劣質的美耐皿只要40°C就可能溶出有毒物質。

顏宗海認為，科技海綿不要進入廚房是比較安全的做法。「因為不管是用來洗餐具、鍋具，都有可能會間接將毒素吃下肚，另外，也不要用溫水擦拭，以免科技海綿遇熱就溶出三聚氰胺、甲醛。」

家事達人陳映如建議可利用自製清潔皂、過碳酸鈉清潔餐具，而科技海綿適合用來清潔洗手台水垢、浴室磁磚、擦鞋子、清理牆面塗鴉等。其實只要妥善使用，科技海綿還是很好的清潔工具。

首先要戴上手套，根據美國密蘇里州毒物中心的資料，因為科技海綿有很多堅硬、肉眼看不見的鋒利材質，因此很容易傷害皮膚，加上成分是化學物質，也可能導致紅疹等接觸性過敏問題，所以使用前建議戴上手套。

陳映如則提醒，使用完科技海綿，無論是手或是物品，都應該再用清水和抹布清潔一次，以免殘留化學物質。

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