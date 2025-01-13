「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

▲大腦海馬迴是阿茲海默症中最早出現萎縮的腦區之一。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風近日在臉書分享一項刊登於《英國醫學期刊》（BMJ）的最新研究結果，發現救護車司機、計程車司機罹患阿茲海默症相關死亡比例，在443種職業中是最低的。專家認為，這可能和他們在工作過程中必須常常動腦，不斷地進行導航與空間處理有關。

該篇研究分析2020～2022年間近900萬名美國成年人的死亡數據，結果發現有3.88%的死亡原因與阿茲海默症相關。而在計程車司機中，僅有1.03%因阿茲海默症而死亡；救護車司機的比例則更低，只有0.74%。

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▲計程車司機與救護車司機因須頻繁動腦導航，因阿茲海默症而死亡的風險較低。（示意圖／CFP）

研究指出，就算經過年齡與社會人口背景等因素調整，救護車司機0.91%和計程車司機1.03%的阿茲海默症相關死亡比例，仍是所有職業中最低的。這一趨勢未在其他依賴較少即時空間與導航處理的交通相關工作，或其他類型的痴呆中觀察到。無論阿茲海默症是否被記錄為主要或次要死亡原因，結果一致。

洪惠風醫師表示，大腦中的海馬迴對於空間記憶和導航至關重要，也是阿茲海默症中最早出現萎縮的腦區之一。而該研究結論提及，頻繁涉及導航和空間處理的職業，如計程車司機與救護車司機，在所有職業中，因阿茲海默症死亡的比例最低。

有網友分享，「在外國考計程車駕照非常困難，就算在日本也是，在歐洲更是，特別是英國計程車，倫敦的路名很複雜，考試就常常要你記出路名，哪邊不能轉彎、單行道還是雙向？都不能靠導航」、「好像倫敦的道路系統特別複雜，單行道、禁止轉彎很多，對計程車司機是高難度考驗。」