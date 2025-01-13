45%竹笙檢出農藥、重金屬！北市抽驗年節食品　違規品項一次看

▲北市衛生局查獲不合格竹笙。（圖／北市衛生局提供）



文／中央社

農曆新年將至，台北市衛生局透過實體及電商平台抽驗229件生鮮蔬果、零食等年節食品，發現21件產品違規，且竹笙不合格率高達45.5%，11件抽驗品項有5件不符規定。

台北市衛生局11月至各大賣場、傳統市場、餐廳、食品行及網路電商平台進行年節食品抽驗，品項包含蜜餞、花椒、生鮮蔬菜、生鮮水產、糖果及果凍等共229件。檢驗結果今天公布，有21件產品違規，其中18件品質檢驗不合格，3件標示不符規定。

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依據衛生局公布名冊，違規產品包含5件竹笙、3件白蘿蔔、3件芥菜（刈菜）、2件花生類製品、2件豆乾製品等，違規原因多為檢出殘留農藥、黃麴毒素或重金屬鎘超標，以及產品外包裝標示不符規定。

衛生局指出，除生鮮蔬果外，此次抽驗不合格率最高者為竹笙，抽驗的11件產品中有5件違規，且這5件中又有4件無法提供詳細產品來源證明，皆已要求販售及來源業者立即下架，並依違反食品安全衛生管理法查處。

衛生局提醒民眾，選購食品時應到信譽良好商家購買，並確認產品包裝及標示清楚、完整，同時勿食用過量加工食品，以維護健康。

▲不合個食品名冊。（圖／台北市衛生局提供）※點圖放大