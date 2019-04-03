威力直逼我愛你！曖昧爆出「5大金句」1秒撩人　失敗也不尷尬



▲不知道怎麼搞曖昧？專家教妳「5大金句」威力逼近說「我愛你」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

有沒有過很想表達心意但是又無法表明「我愛你」的時候呢？例如和對方只是曖昧階段，還不想為關係做清楚明確的界定。又或者是對方或自己身邊已經有伴，處在暫時無法破壞現有關係的模糊地帶。還是擔心太清楚的告白會造成雙方壓力，造成反效果的情況？這時候有哪些比較安全卻又能傳情達意的話術可以使用呢？就讓曖昧高手艾姫來告訴你，如何絕口不說「我愛你」，但句句都隱約透露著「我愛你」的五大句型。

句型一：「從來沒有…」

這個句型很好用，因為聽起來像是陳述一件事實而已，卻隱約暗示著「第一次」以及對方的獨特。妳可以這樣說：「和你在一起很輕鬆自在，我從來沒有過這樣的感覺。」、「我從來沒有遇見像你這樣的人……（後面當然要接讚美和肯定的句子）」、「從來沒有人對我這麼好。」

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句型二：「都是因為你…」

此句型可用來表達對對方的在乎，表示對方在妳心裡的份量。妳可以說：「我都是因為你才參加這個活動的。」「我這麼努力認真，都是因為你曾經跟我說過……」特別注意，不要使用「都是為了你」這種句型，微妙的差異在於「都是因為你」對方是妳的動機，而「都是為了你」就變成責任，容易使聽者有壓力。

句型三：「認識你真好！」

「認識你真好」「有你真好」這種句型不僅可用於曖昧對象，也很適合用於朋友、夥伴等各種結善緣的情況，可以多多使用。因為認識一個人，有好的改變、新的獲得，都應該適時表達出來，讓對方知道我們懂得感恩和珍惜。句型後面可以加上「我希望你永遠都在我身邊」、「我要一直黏著你」等等加強示愛力道。



▲告訴對方「我昨晚夢見你」對方認為妳一定很想他。（圖／達志／示意圖）

句型四：「我昨晚夢見你…」

這句型我常用，倒不是故意搞曖昧，我真的很容易夢見身邊的異性朋友啊！這是什麼特異功能？和我比較有交情的朋友都有機會入我的夢，然後在隔天收到我的問候。如果妳也是多夢型的女生，不妨記憶一下妳的夢境，告訴對方「我昨晚夢見你喔！」看看他有什麼反應。對方可能會認為妳一定很想他才會夢見他吧！

句型五：「我很喜歡你。」

「喜歡」和「愛」還是有一點點的距離，「喜歡」這個詞感覺就是進可攻退可守。如果對方也有一樣的心意，他可能會告訴妳：「我也是。」如果對方沒有和妳一樣的心意，他可能會禮貌性地回應：「謝謝。」來收下這個善意的表達。避免自己太尷尬，妳還可以變化一下句型：「我很喜歡你的聲音（才華、笑容…等）。」作為退守之路。

以上句型和話術僅供參考，還是要依據情境、對象和句子的前後文來妥善應用。我總認為善於表達和溝通的人比起其他人更有獲致幸福的能力，關於兩性關係，天底下沒有百分百致勝的教戰手冊，但如果妳很不善於表達的話，不妨把文章收藏起來，有機會練習一下吧！

到這裡找艾姬……

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