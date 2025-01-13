小二生發燒6天　醫一驗驚呼揪元凶

▲感染流感易出現發燒症狀。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

疾管署表示，國內流感疫情已進入流行期。小兒科醫師陳信宏分享，一名國小二年級男生發燒6天，結果感染A型流感，「白血球下降到只剩1000 ，哇，這麼嚴重。」

陳信宏近日在臉書說，患者有在吃藥治療，已經看過兩間診所，一直沒退燒，他以為對方在其他診所已經有做過快篩，結果詢問病史，竟然都沒有做快篩。

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陳信宏指出，立刻幫患者做流感快篩，以及抽血檢查，10分鐘後報告出來，感染A型流感，白血球下降到只剩1000，「哇，這麼嚴重」，立刻給予抗病毒藥物治療。

陳信宏提醒，今年各種感冒特別是流感提早大爆發，感冒請給專業醫師治療，切勿貪圖方便購買成藥；最近確診流感的幾乎都是沒有打流感疫苗，還沒打流感疫苗，請儘快接種流感疫苗，保護自己與家人的健康。

疾管署提醒，目前我國已進入流感流行期，今年元旦起公費流感疫苗，已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種民眾接種，直至疫苗用罄止。

疾管署呼籲，因農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，平安過好年。