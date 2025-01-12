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「4種鼻塞」別拖了！　醫警告：恐是腫瘤

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲鼻塞經驗人人有，當出現4種狀況請立即就醫。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天冷時身邊擤鼻水、噴嚏打不停的聲音此起彼落，有人甚至被鼻塞困擾已久，只能靠嘴巴呼吸超痛苦。耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，很多人每天擤鼻涕沒停過，畢竟不是太大問題，時常沒那麼在意。但他提醒當鼻塞「出現4狀況」代表問題嚴重，此時別再拖了、請盡快就醫。

你的鼻子從來沒通過嗎？輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師在粉專分享「4種鼻塞」要看醫生了，首先是「鼻塞持續超過10天」。他說明，一般感冒引起的鼻塞，在7～10天內會緩解，若感冒合併鼻塞持續超過1週，且沒有明顯改善，恐為細菌感染，如鼻竇炎所引起，需醫師評估並可能開立抗生素。

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再者是「伴隨嚴重頭痛或臉部壓痛」。​胡皓淳表示，當鼻塞伴隨嚴重頭痛、臉部壓痛或感覺到鼻竇周圍的脹痛，就是鼻竇炎的典型症狀。當鼻竇中的分泌物無法排出，細菌可能滋生，進而引起發炎和感染。而持續的壓痛和頭痛需要立即處理，否則可能進一步惡化為更嚴重的健康問題。

此外，「單側鼻塞且持續不消」要特別注意！胡皓淳警告，因為它可能與結構性問題，如鼻中膈彎曲或鼻息肉有關，或者是更為罕見的腫瘤或有異物等情況。

如果鼻塞嚴重到「影響睡眠或日常生活」，胡皓淳說，可能是鼻中膈彎曲或睡眠呼吸中止症等問題，該病症不僅影響睡眠品質，還可能造成慢性疲勞、高血壓，甚至是心血管疾病。鼻塞問題可大可小，一旦出現上述情形請立即就醫。

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