1個月猛鏟5kg！專家授300步「懶人減肥法」　消水腫還能治便秘



▲ 靠走路就能減肥，甚至讓便秘、水腫跟你說掰掰？（示意圖／翻攝PEXELS）

生活中心／綜合報導

走路，是人們一天當中必做，從一起床走到廁所梳洗，到晚上走上床睡覺，但你有意識到自己是「怎麼走路」的嗎？日本有專家推出獨家「走路減肥法」讓網友們為之瘋狂，據說透過「正確走路姿勢」每天走300步，能重新調整身體軸心，改善便秘消水腫，還能月鏟5公斤！

根據《早安健康》報導，用錯姿勢走路，恐讓人雙腿變粗又水腫，想要養成易瘦體質難上加難，還可能引來駝背、偏頭痛、肩頸痠痛及骨盆歪斜等問題。現在只要靠著日北南青山「由足治療院」院長新保泰秀所發明的「獨門走路法」，光改變走路方法，日走300步，不僅在1個月爆鏟5公斤，就連橘皮組織也跟著說掰掰，改善便秘，水腫也消失。

新保泰秀說，要改變長年的走路習慣不簡單，但可先靠著在家自主集中訓練300步，因為在家才能夠集中精神，若連在舒適自在的家中都難以執行，更遑論是在外頭走路了。

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▲靠著專家獨家走路法，竟能在1個月內瘦5公斤？（圖／翻攝自《株式会社ｅ・ｒａ》Youtube）



新保泰秀分享4步驟，讓你走路就能瘦！



1.向前踏出的腿膝蓋要伸直，從腳跟著地，腳尖必須有意識的朝向前進方向。



注意：腳尖若未朝前，容易導致腳踝左右搖晃，不在正確位置上，可能使得膝蓋、大腿和髖關節、骨盆都歪斜，上半身也會連帶受累，影響血液循環。

2.後面那隻腳從腳踝開始伸展，將重心放在前腳。而前腳的腳踝、膝蓋、腰和肩膀耳朵都要在一直線上。

注意：使用後腳腳踝，能讓小腿收縮，促進腿部血液回流心臟，消除水腫。另外，伸展後腳能刺激腸道、有助改善便秘。

3.別用力踩地，後腳腳踝伸展，就像是「滑過」前腳膝蓋一樣向前踏出。

注意：不使用肌力，使得轉換重心變得更容易，能預防小腿、大腿變粗。

4.伸展膝蓋由腳跟開始著地，此時要將體重移動到腳跟前一點點的位置。



注意：體重要放在腳跟前面一些的位置，能預防腳踝朝內、外側傾斜，能預防膝蓋、骨盆及全身姿勢歪斜。

針對「走路減肥」，醫師郭彥良過去也曾指出，真正影響瘦身的關鍵，不在於走路的「步數」，而是「速度」和「時間」。由於身體運用能量的方式會隨運動強度而有所改變，且研究發現，走路時速維持5～6公里的區段，以「脂肪為燃料」的比例能達到最高，也是走路瘦身的最佳速度，該強度一般人都能負荷。一旦走路時速超過6公里，身體能量需求變快又變多，因而轉為燃燒葡萄糖，就不是脂肪了。

郭彥良以運動角度分享，「一天分散的一萬步，倒是比不過集中在20分鐘內的4000步！」且有研究實測，每天快走10分鐘效果遠勝走1萬步，並對降低糖尿病、心血管疾病以及部分癌症更有效。因此也建議網友們，養成每次快走30分鐘以上，或可分次進行，每次至少10分鐘，且維持時速5～6公里運動，依照「速率×時間＝距離」的公式，每天理想快走30分鐘，才有助於減重消脂、維持好身材，又能促進身體健康，「別再糾結一天一萬步了！」。