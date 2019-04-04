躺胸口＝還在熱戀！解密「情侶8大睡姿」超Sweet　你們都怎睡



▲妳和另一半都怎麼睡？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

國際中心／綜合報導

當妳和伴侶睡在同一張床上時，有觀察過兩人呈現什麼樣的睡姿嗎？有些人隨著交往時間越來越長，彼此的睡姿也從八肢交纏到背對背越隔越開嗎？潛意識會控制人們的睡姿，而睡眠時的肢體語言也透露著你們的感情狀態。國外網站《Cosmopolitan》即邀請擁有30多年經驗的肢體語言專家Patti Wood分析，情侶8種睡姿透露的線索，你們都怎麼睡？

1.他從背後抱著妳睡

這個睡姿，代表伴侶以一種親密又安全的方式保護著妳，而透露出的意思即為「我很相信妳」！目前兩人的感情狀態，處於毫無防備的狀態，全心全意的把心力傾注在對方身上。



▲女生從後面擁抱男友睡，代表對他有些佔有慾。（圖／達志／示意圖）

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2.妳從背後抱著他睡

有別於上述，大多時間若都是妳抱著他睡，說明妳極度保護伴侶，甚至有些佔有慾。妳就像媽媽的存在，只要看到他快樂妳就感到幸福無比。

3.他面對妳的背睡

這姿勢很常見於穩定交往中一段時間的情侶身上，跟抱著睡的差別在於，這睡姿比較舒服，但相對的也沒有那麼親密。當兩人之間空著一點距離，其實透露著「別擔心，妳可以依靠我」的訊息。

4.妳睡在他胸口上

熱戀中的情侶最會這樣睡，也是雙方最甜蜜的時刻！他雙手環抱著妳入懷，透露出「我會用我的所有力量來保護妳」，而妳對他則是「安心的依賴」。



▲面對面相擁，能看著對方一整晚超甜蜜。（圖／達志／示意圖）

5.你們面對面相擁

當兩人面對面入睡時，代表著整夜都能看著彼此，若是妳的伴侶主動採取這姿勢，代表他很渴望能跟妳更親密一些。

6.兩人都趴睡

趴睡是身體直壓床鋪，此姿勢代表妳可能很焦慮、感到脆弱或是在性關係上缺乏信任。Patti Wood說，除非妳本身有背部或頸部問題，否則選擇趴睡的人們，大多是害怕面對自己的感受與情緒。若妳的伴侶突然開始趴睡，妳可以抱著他讓他更有安全感。

7.背對背睡

這說明妳是個獨立的女孩，或是想要有自己的空間。除非妳睡覺時會有如轟天雷的大聲打呼，否則這個睡姿恐是情侶愛情亮紅燈的徵兆。近期可能是工作或是生活中的壓力，或是兩人不可告人的秘密讓關係產生嫌隙；但若是兩人背對背睡，屁股貼屁股毫無空隙，則代表情感堅定。

8.兩人四肢交纏

當兩人把手臂、腳全都糾纏在一起睡覺，代表妳沒辦法從對方身上得到滿足，甚至連睡覺時也是，所以靠著親密的肢體接觸找回安全感。