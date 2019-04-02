準到炸！說我沒事＝OOO　12星座說這3個字「內心小劇場」曝光



▲12星座說出「我沒事」時代表什麼意義？（示意圖／翻攝pixabay）

國際中心／綜合報導

一個人一種個性，然而每當遇到心情低落的朋友，想上前關心與慰問，卻又怕說錯一句話讓對方陷入更深的負面情緒中，而你是否也有試著想安撫一個人的情緒，但對方卻只回「我沒事」？其中蘊藏的意思網友們一定要懂！根據外媒《Thought Catalog》報導，12星座說出這3個字其所代表的真實心聲都不一樣，看完後能幫助你更懂他們。

1.牡羊座：我沒事＝不用擔心，我可以自己處理

做事情有效率、能當機立斷做出決定的牡羊座，當他們說出「我沒事」時，意味著他們能夠處理好自己的問題，身邊的朋友們不需要過度擔心。

2.金牛座：我沒事＝我有事

金牛座總是把壞情緒自己往肚裡吞，不希望讓人看見自己脆弱與不安，所以當你聽見他們說出這3個字，代表他們其實「很有事」，屬於在旁人面前顧做堅強，關起門來會暗自流淚的類型。

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3.雙子座：我沒事＝不要吵我

雙子總是散發出快樂氣息，貌似很會Social總是無憂無慮的他們，內心其實很常受情緒影響。當他們沒有明確表達他們的感受，僅回「我沒事」，此時請給他們多一點空間，因為他們也正在消化自己的情緒。

4.巨蟹座：我沒事＝不想麻煩別人

認識巨蟹座的人都知道他們心思細膩又敏感，總是把所有的錯自己一個人扛，常讓自己被負面情緒壓得喘不過氣。所以當他們說出「我沒事」時，透露著不想打擾別人，就怕造成別人困擾，他們不想成為被討厭的人。



▲獅子撇開一如既往的愛面子，說出「我沒事」＝想低調點。（示意圖／翻攝pixabay）

5.獅子座：我沒事＝想低調點

平時喜歡成為鎂光燈焦點的獅子們，是出了名的愛面子，然而當他們脫口而出這3個字，代表他們感受到自己有些高調，雖然已經過慣這種日子，但偶爾也想低調點。

6.處女座：我沒事＝想有點隱私

處女座的細膩心思一般人難以摸透！尤其重視個人隱私的他們，非常不想被打擾，所以當他們說出「我沒事」時，就別再強迫他們了。

7.天秤座：我沒事＝我還沒準備好

刊稱12星座中Social王的天秤座，樂於和朋友分享每件心事，所以當他們只簡短的回這3個字時，代表他們還沒準備好談論這件事。

8.天蠍座：我沒事＝我不想認輸

雖然天蠍平時看起來自信滿滿，但都是源自於不想認輸的個性，當他們說出「我沒事」時，代表他們害怕被人看破自己的不快樂情緒，而將心情藏得好深好深。



▲射手座認為多說無益，所以只想用這3個字結束話題。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

9.射手座：我沒事＝你不會懂的

射手座體內雖然住著自由奔放的靈魂，看起來無拘無束的他們自尊心可是很容易受挫的！當他們遇到困難和挑戰，還能說出「我沒事」時，代表多說你可能也無法理解，一心只想趕快結束話題不想多聊。

10.摩羯座：我沒事＝我很好，真的沒事

摩羯坦白又直接，不太會隱藏心事，所以當他們說「我沒事」時，代表他真的很好、沒事，如果真有事一定會告訴你，所以別再瞎猜囉！

11.水瓶座：我沒事＝沒心情談

刊稱所有星座「最好的朋友」的水瓶座，也都沒人能走進他們的內心世界，當他們說出「我沒事」，代表當下沒心情談論自己的感受，現階段只想趕快忘記。

12.雙魚座：我沒事＝現在很不好

情感豐富又重浪漫情懷的雙魚座，總是活在粉紅泡泡裡，當現實戳破他的幻想時，會慢慢的釋懷、修補傷口，他口中的「我沒事」代表他現在真的很不好，但深信自己會漸漸走出來的。