才罹大腸癌！她隔年「又確診另1癌」　醫曝關鍵嘆：要切一半了





▲75歲奶奶確診大腸癌1年後，胃部息肉也演變為癌症。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

一名75歲奶奶因貧血進行腸胃鏡檢查確診大腸癌「已快造成腸阻塞」，同時在胃鏡底下又發現腺瘤性息肉，已有細胞病變的跡象，當時醫師強烈建議要手術切除，但她深怕「開完大腸又開胃」身體恐撐不住。不想連續開刀、想先養好病體，怎料過了1年後再回診，原先的胃息肉已長到3倍大，已惡化為癌症，最後只能進行半胃切除手術。

肝膽腸胃科醫師王威迪在《醫師好辣》節目中分享，該名女患者的貧血經確認非婦科問題後，隨即轉診至腸胃科以排除腸胃道血液流失的疑慮，先是照腸鏡，就發現有顆3公分的大腸癌，且已快要造成腸道阻塞。此外，照胃鏡時也發現有腺瘤性息肉，切片化驗驚見細胞已經開始病變，算是癌症前期了。

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王威迪表示，因現今有新型胃鏡可進行黏膜下剝離術，只需將該處病灶削除，胃部仍能完整保存，因此當時即建議患者手術切除。但他也坦言，「75歲婆婆就很難跟她溝通，她覺得『我才剛開完大腸，你又叫我開胃，不是要我的命嗎？』」最後家人也勸說不了，胃部手術只好先作罷，讓她先行返家調養身體。

▲患者最後只能接受半胃切除手術。（示意圖／達志）

王威迪說，時隔一年，患者自覺身體恢復狀況稍好，唯獨一直解黑便困擾著她，抽血仍有貧血。再照胃鏡，赫見原本的腺瘤性息肉已經長到3倍大，且表面的血管、黏膜都已顯示異常，再次切片已不是細胞異常，而是「直接打到癌症」，因病況嚴重、範圍較大，最後只能轉外科進行半胃切除手術。他心疼表示，能理解患者同時罹患2種癌症皆需手術，的確會讓家屬產生猶豫的心情。

王威迪也藉此衛教說明，臨床上經胃鏡發現的息肉有90%屬於「胃底腺息肉」，息肉與胃的黏膜顏色看起來幾乎一模一樣，可能會長出很多顆，一般都小於0.5公分，因沒有特別癌化的風險，所以不需要特別追蹤。

「胃增生性息肉」則佔了5～10%。王威迪解釋，其在長期胃炎，或胃幽門桿菌感染導致長期胃發炎情況的患者身上，可能就有長這息肉的風險。它因表面血管豐富、看起來很紅，國外文獻中又稱其為爛草莓，若有出血、或太大顆剛好阻塞胃的出口，即建議切除；此外，一旦生長超過2公分，恐使癌化風險再提高，也建議要切除。

最後則是「胃腺瘤性息肉」。王威迪說明，該比例僅佔1～2% ，如果發生一定要直接切除，並在3～6個月後持續追蹤，觀察是否有其他沒切乾淨的息肉。