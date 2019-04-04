4隻「帶刺汗蜂」痛爬眼皮3小時！OL眼流黃湯...爆腫變鹹蛋超人



▲醫師從OL左眼取出4隻「帶刺汗蜂」。（圖／洪啟庭醫師提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



高雄一名29歲何姓OL掃墓時，突遇一陣大風，一堆沙粒物跑進眼睛，她不敢大力揉眼皮，先用水沖眼框外圍、移除小沙粒後立即返家。不久後左眼開始出現灼熱感與異物感，眼皮腫脹如「鹹蛋超人」，緊急就醫時，竟被醫師從眼皮取出4隻「帶刺汗蜂」，推測已爬行眼皮3小時，化膿引發蜂窩性組織炎。



3月底一名29歲何姓OL，和家人上山掃墓，蹲著割草時突遭大風強襲，風起夾雜細沙異物吹進她左眼，在簡單以清水清洗眼框後即返家。晚間OL左眼開始流出黃色分泌物、淚液增多，左眼上眼皮紅腫熱痛，有眼眶前蜂窩性組織炎的現象，同時伴隨異物感和腫脹感嚴重，已爆腫成「鹹蛋超人」而立即就醫。



▲病患左眼爆腫如「鹹蛋超人」流黃色分泌物，眼皮與眼睫毛黏在一起睜不開。

收治個案的輔英科大醫院眼科教授洪啟庭醫學博士指出，患者左眼已腫成中型雞蛋外觀，以細棉棒撐開患者眼皮，竟取出4隻外觀毫髮無傷的3mm「帶刺汗蜂」，推測其已在女子眼皮裡爬行3小時。雖然汗蜂被取出時已奄奄一息，卻也造成她眼球角膜大片糜爛與合併眼眶前蜂窩性組織炎等，並有白血球偏高與低度發燒。

洪啟庭解釋，汗蜂習性特殊，因喜歡吸取人類淚水與汗液而容易跑進眼睛與腋下。所幸4隻蜂體只有爬過眼皮，蜂體並未被破壞或進一步攻擊眼睛，否則將可能誘發更激烈發炎。嚴重者有失明可能，或因疼痛或發炎到必須摘除眼睛才能保住性命；此外，汗蜂身體內的複雜組織對於眼睛產生毒性變化，腦炎或中樞神經發炎等都可能發生，甚至變成植物人等可怕後果。

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該名患者也在使用眼球抗生素避免二次感染，及服用全身性抗生素後控制蜂窩性組織炎，以降低罹患腦癌機率。住院幾天後已退燒，視力也提升至0.8後，順利出院。



▲移除沙蜂後，在顯微鏡下染色，發現左眼的角膜有大片的糜爛缺陷，視力只到0.1以下。