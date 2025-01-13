饗饗食物中毒8成有吃生魚片！北市衛生局：不排除諾羅病毒感染

▲饗饗食物中毒案原因還在釐清中。（圖／記者施怡妏攝）



記者趙于婷／台北報導

饗饗信義店爆發食物中毒事件，目前累計通報59名個案。台北市衛生局已在昨日核准業者復業，但檢體檢驗結果約需1到2周完成。至於可能感染原因，北市衛生局表示，通報個案潛伏期和症狀都和諾羅病毒類似，且8、9成有吃生魚片，不排除可能是生鮮食材遭病毒污染，但詳細原因仍需待調查報告出爐。

在檢體方面，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，已進一步採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1到2周後出爐，如符合食品中毒病因物質及原因食品將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

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林冠蓁說，店家提出復業報告中推測可能是生鮮食材遭受諾羅病毒、病原性大腸桿菌、沙門氏菌等污染，加上目前通報個案的症狀和潛伏期都和諾羅病毒類似，所以推測高機率是諾羅病毒感染。

諾羅病毒主要藉由空氣、水、水產品傳染。林冠蓁表示，就醫個案中，有8、9成都有食用生魚片，其中還有吃生蠔、干貝，除了可能是生鮮食材受到污染，也有可能是工作人員或消費者身上沾附病毒或如廁時傳播出去，這部分需要流行病學進一步調查。