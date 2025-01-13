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吃魚「1行為」不要做！醫PO驚悚照　網嚇歪：被鯁3次了

▲▼吃魚「1行為」不要做！醫PO驚悚照警告　網嚇歪：很大一根。（圖／李柏賢醫師授權提供）

▲醫師從患者的食道中夾出暴粗魚刺，照片嚇壞一票網友。（圖／李柏賢醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

吃魚對健康好處多多，但不少人都有被「魚刺插喉」的恐怖經驗，甚至從此留下陰影不敢再吃魚。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢醫師分享「超粗魚刺」卡在患者食道的驚悚照，藉此示警很多人會吞下魚刺，有時是邊吃魚邊講話，相當危險。他提醒，吃飯要專心，食道中段旁有多條大血管，若插到主要器官或大血管，就得進手術室了。

李柏賢醫師在粉專發文透露，近日替一名患者從食道中取出一根大魚刺，從曝光的照片中可見堅硬無比的粗魚骨兩側還連接著細刺，實在難以想像患者當時是如何誤食的。他表示，「其實看就知道這樣的魚刺，吞飯、喝醋都不可能消失或推下去的。」若懷疑吞到異物，還是要接受胃鏡檢查及異物取出。

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李柏賢說，以內視鏡夾取尖銳物還是要注意出血和穿孔風險。他推測會吞下魚刺的人，有時是邊吃魚邊講話，或是在海鮮粥中有蟹殼或魚刺而沒發現；也常見於酒足飯飽中，把魚刺或牙籤放到空杯或空飲料罐中，喝多了又把杯子或罐子拿起來喝，一不小心就吞下去的患者。

▲▼吃魚「1行為」不要做！醫PO驚悚照警告　網嚇歪：很大一根。（圖／李柏賢醫師授權提供）

▲又粗又硬的魚刺就卡在患者的食道中。

「吃飯真的要專心啊！」李柏賢也補充，食道中段旁有許多大血管，因此夾取附近的異物要很小心，若真的插得很深，甚至已刺穿並插到主要器官或大血管，就需要進手術室處理。

怵目驚心的照片嚇壞一票網友，忍不住直呼，「好大（的）魚刺喔！還好人平安無事。真的要小心」、「很大一根耶」、「好痛的感覺」、「我也很怕魚刺，所以都盡量買魚刺少的魚！鯛魚、鮭魚、鯖魚」、「真的吃魚要小心，我已經被魚刺鯁在喉3次了，超難過的」、「嚇死人」、「魚刺超可怕，從此我不敢吃魚」。

「黑倫醫師」黃士倫也曾收治誤吞魚刺的老伯，他提醒，若魚刺真的不幸卡在喉嚨，「5大動作」是錯誤的千萬別做，「不要大量喝水、不要猛吞白飯、不要喝醋 （小心灼傷食道）、不要催吐、不要用手亂摳喉嚨。」唯一解法是盡速送醫。年長者及幼童吃魚時要特別小心，可以挑選深海魚或除刺的魚種，例如鮭魚、鱈魚、去刺虱目魚等等。

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