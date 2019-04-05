運動太累！減肥狂嗑4食物「刮油狂瘦」　專家曝：不吃OO後果慘



▲想要刮油狂瘦，只靠運動是不夠的！（示意圖／Pixabay）



文／Eric黃建緯

相信很多人這輩子都在減肥這件事情上下了許多關注及投入許多時間，我們也都知道2分靠運動8分靠飲食，那到底那8分要怎麼選擇，可以讓自己越吃越瘦？以下是跟大家提供給我們學員的私下菜單，讓你在減肥的過程當中有多一點的選擇。

4種對於減肥有幫助的食物：

1.菠菜

菠菜含有豐富的蛋白質，每100克菠菜中有12公克蛋白質和多種維生素，可以促進生長。培養皿實驗證明，菠菜中的植物褪皮激素（phytoecdysteroid）可以提升肌肉組織20%增長率，一天份量可以抓到3～5份菠菜，不需要擔心份量問題，但是蔬菜種類也不要過於豐富，不然光是清洗....你會想要打退堂鼓！

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2.雞蛋

雞蛋中除了蛋白和蛋黃都富含的蛋白質之外，蛋白還是維生素B2、B3和礦物質鉀、鎂、銅的豐富來源，蛋黃的營養相當豐富，幾乎雞蛋的營養來源都是來自蛋黃，它不僅是脂溶性維生素A、D、E的良好來源，也富含維生素B2、B6、B12、葉酸、泛酸和膽鹼等營養素，而硒、鋅、鐵、磷等礦物質含量也很高，還含有葉黃素、玉米黃質等護眼營養素。

吃蛋可以減去更多的脂肪和增加基礎代謝率，在一個實驗對照組裡，比起吃貝果的女生，連續8週裡早餐都吃2顆蛋（1週最少5次）體重相比減少了65%，而且更重要的是「身體尺寸」縮減了83%。

蛋黃所提供的膽鹼也會幫忙保護肝臟。



▲到了下午嘴饞肚子餓，可抓一小把無調味堅果當零食。（示意圖／Pixabay）

3.堅果

在減肥的過程當中優質的脂肪來源也是非常重要的！人體的性激素都是由膽固醇合成的，如果為了減肥而斷絕脂肪的攝入，就意味著可能會無法生育；攝入脂肪過少，女性會引起經前症候群和更年期，危害特別大！代表如果你要提高性激素....提高膽固醇....會有特別的感受...不過這是另外一篇可以寫的東西。

脂肪是很重要的營養素，除了作為能量的來源外，也是細胞膜的重要成分，所以完全不吃脂肪，會嚴重影響生理功能。減肥絕對不可以完全不吃脂肪，除了會影響情緒之外也會讓皮膚狀況不理想。



堅果也是下午嘴饞時的小幫手之一，但要記得不要選擇調味的堅果，不然會吃進過多的糖分進入體內，進而影響減肥的效果，每次一把即可，也不建議一次吃太多！

4.雞胸肉

雞胸肉每100公克富有31公克的蛋白質，減肥的過程補充足夠的蛋白質可以提高減肥的成功率，減肥是否成功，取決於你蛋白質的整體攝取量是否足夠。一般女性每公斤要攝取1.5克蛋白質，一般男性則是每公斤攝取2克蛋白質。而雞肉的蛋白質含量豐富，製作跟保存都很方便，加上現在便利商店都方便取得，比牛肉便宜且含有的脂肪較低，適合健身或是減肥的人當作補充！

以上是跟大家分享4種對於減肥有幫助的食物，也要記得養成良好的生活習慣才是關鍵，養成運動的習慣，讓自己吃得健康，才是長久健康之計！

諮詢專家：專業體態控制教練黃建緯Eric，專業一對一私人教練，專長運動及飲食規劃，經驗超過8年以上，協助學員超過500位以上，諮詢時間長達1萬小時。

本文經授權轉自：「減肥燃脂最佳的4種食物 #你吃對了嗎？」