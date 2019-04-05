無糖茶當水喝「腎結石暴增」網戰翻！醫師、營養師答案超吃驚



▲喝無糖茶會導致「腎結石爆增」，醫師、營養師意見不一。（示意圖／資料照）



網搜小組／綜合報導



多喝水能維持身體機能運作，然而許多網友卻認為水沒味道，因此在怕胖的情況下，便「以茶代水」，究竟可不可行引發網友熱議。毒物專家顏宗海曾指出，把茶當水喝，過量攝取茶中高含量的草酸，會提升草酸鈣結石，增加腎結石風險。真有這麼嚴重？營養師趙強事隔不到1天即PO文打臉「不見得喔！」。

嫌水沒味道，又怕喝含糖飲變胖，即習慣把茶當水喝？林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體訪問時曾指出，腎結石可分4類，分別為鈣結石（草酸鈣或磷酸鈣）、尿酸結石、感染性結石及和膀胱酸結石。臨床發現有9成腎結石患者屬「鈣結石」，有民眾一聽喝水能改善，即狂喝茶取代水。他解釋，適量茶水有助補充水分，一旦過量攝取大量茶酸，會增加草酸鈣結石的風險。

顏宗海引用國外研究指出，愛以茶代水的民眾，罹患草酸鈣結石的風險的確較高，他甚至曾遇腎結石患者自述，要靠喝大量啤酒「沖走腎結石」。事實上啤酒草酸含量也高，過量只會加重結石情況，恐還提升罹患心血管疾病風險。



▲衛福部食藥署也曾證實，茶中的「高草酸」確實會增加腎結石風險。（圖／達志／示意圖）

針對此說法，衛福部食藥署也曾證實，茶中的「高草酸」確實會增加腎結石風險！表示發生結石的原因可能與家族病因、水分攝取少、高鈉飲食、高普林飲食、高草酸食物或是用藥狀況，如長期補充鈣片、維生素C。而常吃高草酸食品，如啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、茶、杏仁、腰果等，會造成草酸過度吸收，可能增加腎結石的風險。

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無糖茶當水喝，真會導致腎結石？台北馬偕醫院營養師趙強在臉書PO文打臉「無糖茶當水喝會增加腎結石風險？不見得喔！」，他解釋，茶的草酸含量確實不低，使得網路瘋傳喝茶會結石，但一篇在2006年的實驗指出，綠茶對於泌尿系統結石的形成具有抑制作用；中國上海也有研究發現，綠茶攝取量高則腎結石風險較低，尤其對男性益處較明顯；此外，一份比較喝茶與不喝茶者的研究數據也指出，並無證據指每天喝綠茶者，結石風險或草酸鹽依賴姓結石就此增加。

營養師趙函穎引述醫學期刊研究指出，綠茶中的兒茶素有很強的抗氧化效果，具有﻿促進脂肪代謝分解氧化、改善口臭抑菌使口氣芬芳及﻿調解血脂不易形成體脂肪的效果。但也提醒，茶、咖啡等飲品務必「適量飲用」，一般以每天不超過600c.c.為限。也提醒本身患有缺鐵性貧血、骨質疏鬆者，喝茶時間需在餐與餐中間。