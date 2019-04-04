吃「3大類地雷早餐」會胖死！營養師激推「獨家菜單」瘦慘了



▲早餐你都選擇吃什麼？小心一選錯會胖死。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／採訪報導

有的人為把握黃金睡眠時間，一分一秒都捨不得浪費，起床後為了趕公車沒時間買早餐；而有的人則是為了減肥而拋棄享受早餐的完美時光。根據研究顯示，不吃早餐可能導致新陳代謝變慢、越來越胖、還會讓你變笨，但吃早餐也要健康聰明選，營養師趙函穎曝光3大早餐店「地雷品項」，愛吃小心會胖死！

英國研究曾指出，不吃早餐的人容易增強對零食的慾望，在一個禮拜只要有3天沒吃早餐，即容易在一天內多攝取252大卡的熱量，且熱量來源大多選擇如洋芋片、巧克力等高油高鹽食物，只要沒有多運動燃燒熱量，長期累積一年會多長出12公斤肥肉，真的嚇死人！

對此，晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，雖然不吃早餐會造成低血糖，容易誘發頭暈，因體力不支而產生暈眩感、工作提不起勁等坊間流言大家都知道。但相對的，攝取過多容易讓血糖快速上升的高GI值食物，反而讓人有種昏昏欲睡的感覺。因此在早餐的選擇上，應該避免3種店面的「爆肥早餐」。

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▲傳統早餐店的燒餅油條雖然美味，但是高油脂、高澱粉充滿高熱量。（示意圖／記者曹悅華攝）

1.傳統早餐店：水煎包、煎餃、飯糰及燒餅油條

雖然以上的份量看似能一餐飽到中午，讓你避免亂吃零食，但趙函穎說，這些食物都屬於多澱粉、油脂類，缺少蔬果類的營養補充。長期吃下來，不只肉肉纏身，在短時間內還會讓血糖快速上升，昏昏欲睡感也會快速增生，讓你越吃越累。

那到傳統早餐店可以吃什麼呢？趙函穎建議，可選擇蔬菜起士蛋餅、清漿（無加糖豆漿）再搭配一顆水果，不僅吃得飽，該補足的營養素一樣都沒少，營養均衡又不會吃下過多油脂和澱粉，健康無負擔。

2.西式早餐店：漢堡、奶茶、鐵板麵

每走幾步路就會看見一間西式早餐店，是現代人常吃的早餐，而塗滿美乃滋的漢堡、三明治，或是色香味俱全的鐵板麵，再加上一杯大冰奶，超療癒餐點讓人欲罷不能！只要吃下一份就能立馬填飽肚子。

但趙函穎說，鐵板麵加入過多調味料，如黑胡椒醬、蘑菇醬等都進行勾芡，熱量驚人。此外，過多調味使得鈉含量爆高。而漢堡、三明治等加入滿滿美乃滋、番茄醬、醃漬過的肉片，缺乏足夠蔬果。再來則是添加大量奶精和糖份的奶茶，喝一杯等於「喝油」。長期容易導致纖維量、維生素不足，嚴重還會導致便秘。

提到替代方案，趙函穎說，購買早餐時，可選擇蔬菜蛋餅、起士或玉米蛋餅，再加上豆漿；或是以不塗抹美乃滋的全麥漢堡蛋、蔬菜漢堡蛋取代油膩膩的卡啦雞腿堡，不喜歡過多澱粉者，也可減少一片漢堡皮。不僅吃得飽飽飽，全穀根莖類、蔬果、蛋白質營養素一次補齊。



▲若要喝豆漿，也建議選擇無糖豆漿搭配三角飯糰。（示意圖／資料照）

3.便利商店：熱狗堡加可樂、美式早餐

此種吃法雖然能滿足你的口腹之慾，但卻沒營養！趙函穎說，缺乏蔬果的攝取，且愛吃熱狗、火腿等煙燻加工製品，使得鈉、亞硝酸鈉含量高，長時間攝取恐致癌。另外，在空腹狀況下，飲用汽水恐刺激腸胃，容易引發消化不良、造成腸胃傷害。

趙函穎建議，在便利商店買早餐，可選擇一份拳頭大的地瓜，加上茶葉蛋和無糖高纖豆漿，即可補足一餐所需的營養。

由於經過睡眠，使得人體長達10多個小時的空腹，因此趙函穎提醒，除了補足水份外，五穀根莖類、蛋白質和蔬果的攝取一樣都不可少。除了早中晚餐得注意「吃了什麼」以外，還得掌握均衡飲食，少加工少多糖飲料，並且維持規律運動，想要養出易瘦體質再也不是夢。