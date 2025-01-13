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衛福部推「LGBT+照護指引」　未成年可做變性手術

▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部開放未成年做變性手術。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

為建立多元性別友善的醫療環境，衛福部去年12月公布「LGBT+民眾醫療照護參考指引」，其中進一步開放未成年的12至18歲兒少，有適應困難者，經專業團隊評估後，可進行變性手術。

根據衛福部指引指出，許多多元性別民眾在醫療經驗的過程中，因為性傾向或性別認同的差異，遭遇到汙名或傷害，導致延誤就醫或拒絕就醫，因此訂定醫事醫療服務之專業人員照護多元性別民眾指引，透過專業知識的了解，以同理及支持的態度，提供優質的照護品質。

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指引包括依照多元性別民眾醫療需求、就醫環境的安排、友善醫療應對建議、多元性別同仁共事態度、多元性別民眾同意書簽署和醫療資源及保險和相關權益等等。

其中在手術方面，明訂醫療機構實施手術，應向病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人說明手術原因、手術成功率或可能發生之併發症及危險，並經其同意，簽具手術同意書及麻醉同意書。

至於未成年雙性或性別不明者醫療手術，指引中也規定，未滿12歲不宜執行，除非經專業團隊評估有癌化或生理機能障礙情形。但12歲至18歲未滿：有適應困難者，應經專業團隊評估後進行；滿18歲則需經專業團隊評估後始得執行。

而執行變性手術的專業團隊應設有染色體檢驗實驗室，團隊成員也要有具兒童內分泌科、兒童外科、兒童泌尿科及兒童青少年精神科等專科醫師以及具青少年衡鑑經驗的心理師。

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關鍵字： 衛福部 變性手術 未成年 LGBT+

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