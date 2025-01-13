諾羅病毒高峰期！　醫揭確診與「基因密碼」有關

▲諾羅病毒會引起腹瀉、嘔吐等不適症狀。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

諾羅病毒好發期在11月至3月的冬季，近來饗賓餐飲集團旗下知名Buffet餐廳「饗饗」，就爆出多人用餐後腹瀉、嘔吐，但有些同桌友人身體卻安然無恙，基因醫師張家銘指出，「諾羅病毒是不是會感染你，甚至讓你拉肚子，跟一個叫FUT2基因的東西有關。」

台北榮總遺傳優生科主任張家銘近日在臉書上發文表示，諾羅病毒造成腹瀉頻傳，但為何同桌有人不會拉肚子？他指出這跟基因有很大關係，FUT2基因負責腸道裡的一種「開門密碼」組胺血型抗原（HBGAs），但每人的基因變異不一樣，使得此抗原不同。

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張家銘進一步解釋，若本身FUT2基因密碼是較常見分泌型（Secretor）的人，表示FUT2基因功能正常，腸道會製造這個密碼，病毒一看到就能輕鬆入侵，所以分泌型的人更容易感染。若是FUT2基因變異是較少的非分泌型（Non-secretor）的人，這種人的基因會讓腸道「不開門」，病毒就進不去，對最強的GII.4型病毒有很強的天然免疫力。

張家銘提醒，非分泌型也不是對所有的病毒株都免疫。有些其他病毒株，如GII.3型或GI.1型，還是可能攻破防線。所以，即使是非分泌型的人，也不能完全掉以輕心。

若基因為分泌型的人，張家銘呼籲必須維持以下好習慣

•少吃生食：像生魚片、生菜沙拉，或是沒煮熟的貝類，都可能帶有病毒。外出用餐時，選擇熟食更安全。

•勤洗手：吃東西前、上完廁所後一定要洗手，用肥皂和清水搓滿20秒，確保徹底清潔。

•遠離感染者：如果家人或朋友感染了，記得避免密切接觸，並且對他們碰過的東西進行徹底消毒。

•環境要消毒：諾羅病毒可以在環境表面存活好幾天，廚房、餐桌、廁所記得用含氯的消毒劑定期清潔。

不管是分泌型還是非分泌型，做好清潔、避免高風險食物，都是防止病毒入侵的關鍵。若真的不小心染上諾羅病毒，張家銘提醒最重要的是補水，喝點口服補液鹽或清淡湯水，幫助身體恢復，避免脫水。

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