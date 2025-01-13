饗饗食物中毒案59人吃過「3種食物」　生魚片最多

▲饗饗食物中毒通報，有超過半數都有吃生魚片。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

饗饗微風店疑似食品中毒案件目前還在釐清原因中，台北市衛生局指出，根據統計，通報59例中，42人曾食用生魚片、21人曾食用干貝、5人曾食用生蠔，目前初步推測可能是諾羅病毒感染，還有待詳細調查結果。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，饗饗食物中毒案共通報59例，根據業者提出的報告，可能是生鮮食材遭受諾羅病毒、病原性大腸桿菌或沙門氏菌等污染，由於目前通報個案的症狀和潛伏期都和諾羅病毒類似，因此推測可能是諾羅病毒感染。

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林冠蓁說明，諾羅病毒潛伏期一般24至48小時，被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染或與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染，民眾應注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用。

根據統計，饗饗食物中毒通報案例總計59例，其中42人曾食用生魚片、21人曾食用干貝、5人曾食用生蠔，諾羅病毒可透過受污染的飲水、食物，及接觸衛生局採集檢體需進行微生物培養，檢驗結果需1至2週出爐，如經判定為食品中毒，會依食品安全衛生管理法裁量基準，綜合考量業者資本額、銷售額、中毒人數等相關因素進行裁罰，可處6萬到2億元罰鍰。