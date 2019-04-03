2歲童離奇發燒「蛋蛋爆腫」！歪嘴撇眼以為中風 　醫：癌症第四期



▲男童被診斷罹患兒童睪丸淋巴癌合併中樞神經系統轉移。（示意圖，非本新聞當事人／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



高雄一名2歲半男童，近3個月因不明原因發燒，數日後突眼歪嘴斜、口水直流，面無表情的他開始不願走路，嚇壞家長以為孩子中風趕緊送醫。就醫檢查後陸續出現體重減輕、單側睪丸出現硬塊且「爆腫2倍大」，確診竟罹罕見兒童睪丸淋巴癌合併中樞神經系統轉移，病程已屆第四期，經化療及自體幹細胞移植後，才保住臉蛋和小蛋蛋。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒血液腫瘤科主治醫師廖優美指出，淋巴從脖子經胸部、腹部延伸至腹股溝，發病位置會出現不明無痛腫塊，臨床症狀主要視腫瘤所在部位而定，若轉移到骨髓，則可能出現白血病典型症狀，如貧血、發燒、瘀青、骨痛等；如有中樞神經系統侵犯，則會出現腦壓增高症狀，如頭痛、嘔吐或及顏面神經麻痺或肢體無力等神經症狀。



▲病童的電腦斷層掃描顯示單側睪丸腫大（紅圈處）。（圖／高醫附醫提供，下同）

廖優美表示，男童罹患的兒童睪丸淋巴瘤，為淋巴癌一種，其為兒童常見癌症，於兒童癌症中排名第3，僅次於血癌與腦癌，但只要早期發現、治療，治癒率可達8成。男童確認病程時雖已是最晚第四期，但靠著醫療團隊積極的治療，目前預後良好，準備歡喜過兒童節，接著進入幼稚園就讀。

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廖優美解釋，突然臉歪嘴斜、講話不清楚，可能是突發中風所導致，還有另種可能是顏面神經麻痺，其又可分為中樞型及週邊型。而兒童顏面神經麻痺發生率約10萬分之3～10，主要是病毒感染後引發顏面神經水腫所致。大多發生在半邊臉，若短時間進展到雙側臉部，或由輕度變成重度無力，甚至合併其他神經症狀，如複視、眩暈、步態不穩、四肢乏力，很有可能潛藏其他更棘手的病因，如自體免疫疾病、罕見疾病及腫瘤轉移等。



▲高醫小兒血液腫瘤科醫師廖優美。

小兒血液腫瘤科主任邱世欣醫師提醒家長，若小朋友突然發生臉部麻痺，應帶至醫院做詳細檢查，並即早接受適當治療。由專業醫師診斷是否是單純的貝爾氏麻痺或者其他疾病，以免一直被當作病毒感染，錯失腫瘤治療先機。

小兒淋巴癌小檔案

排名：兒童癌症排名第3（第1為血癌、第2則是腦癌）

病因：不明、基因突變，或與遺傳相關。

好發年齡：3～5歲幼童或10～18歲青少年。

症狀：出現無痛腫塊，視發病部位而有所不同。

治療：化療為主，化療效果不佳輔以局部電療及幹細胞移植。