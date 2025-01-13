漂白水洗廁所「肺白一大塊」　出動葉克膜救命

▲漂白水雖然清潔力強，但使用時要注意通風，同時要加水稀釋，以免濃度過高傷害呼吸道健康。（圖／資料照／CTWANT提供）

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大掃除時少不了各式清潔劑，一名婦人使用漂白水洗廁所，未稀釋又在密閉空間長達1小時，最後竟導致肺水腫送進加護病房，還出動葉克膜治療。醫師對CTWANT記者說，打掃時一定要注意通風，同時不要混用清潔劑，以免一不小心反而製造出毒氣。專家建議也可使用過碳酸鈉代替漂白水，相較之下更加安全。

60多歲的婦人因為看見廁所磁磚有霉斑，為了加強效果，因此未稀釋漂白水直接使用，沒戴口罩的她一聞到刺鼻氣味就開始猛咳，卻硬撐著繼續刷洗地板，時間長達1小時，後來因持續咳嗽、喘才緊急就醫，結果發現肺部白了一大塊，血氧濃度過低，緊急以葉克膜治療才撿回一命。

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「使用漂白水時，第一件事就是要開窗或增加通風！」林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，漂白水主要成分是次氯酸鈉 (Sodium hypochlorite)，能使微生物的蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒，但它對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性，所以濃度如果過高，就會危害健康。

除了通風，也要以水稀釋降低漂白水的濃度。顏宗海說，一般建議居家使用漂白水的比例是「1：100」，也就是漂白水要用100倍的水稀釋，即使在醫院幫病人的糞便等物品消毒，比例是「1：50」已非常強效，千萬不要再混用其他清潔劑。

「例如漂白水混用鹽酸就會產生毒氣！」顏宗海說，漂白水是強鹼溶液，如果加入酸性清潔劑，就會產生「氯氣」，這是非常危險的氣體，就算是低濃度，吸入後鼻子、喉嚨、眼睛會感覺很刺激；而高濃度則會破壞肺部，感到呼吸困難。

▲過碳酸鈉是一種氧系漂白水，又稱固體雙氧水，遇水會分解成碳酸鈉和過氧化氫，氧化的效果能清潔物品。（圖／翻攝自蛙家waja臉書）

家事達人陳映如坦言，浴廁的確是她最可能會使用清潔劑的區域。「但我還是盡量減少接觸的時間與機會，我通常會先在發霉處噴上適量的除霉劑，先讓它靜置一下，過會兒再來處理。」

陳映如提醒，雖然掃乾淨很重要，但方便、安全也同樣重要，使用清潔劑之前一定要先看清楚說明，同時戴好手套與口罩，才能掃得健康。也可以使用過碳酸鈉代替漂白水，過碳酸鈉又稱活氧漂白粉，可在超市、網路、化工行購買，將2大匙過碳酸鈉粉末加入1公升溫水，放入噴霧罐中，噴灑在磁磚或馬桶，靜置10~15分鐘再用抹布擦拭即可。

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