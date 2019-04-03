他舌頭爆長「詭異白膿包」！醫切開驗愛滋...驚呆：原來是OO惹禍



▲老伯因「一個壞習慣」舌頭長出白膿包，就連抗生素也治不好！（圖／取自《醫師好辣》Youtube）



記者李佳蓉／綜合報導



生活處處是危機，恐怖致病原就藏在讓人意想不到的地方！一名老伯就醫時，主訴舌頭破洞長膿包，舌頭一伸出果真躺著一個白色膿包，醫師開立口服抗生素，原想著幾天就會康復，不料患部越腫越大，最後還收住院切開膿包治療。期間老伯還經過自費「愛滋病」檢驗，因為就連醫師也訝異「哪有人舌頭在感染的？」，沒想到最後竟是一個動作惹禍，跌破眾人眼鏡。

超多人做的小動作，竟暗藏致病原？外科名醫江坤俊日前在《醫師好辣》節目上指出，曾遇過感染原讓人想不到的病患，甚至最後搞到住院！他說一名老伯就診時將舌頭伸出，主訴上頭躺著一個膿包，「一般口腔黏膜有破洞，很少有人感染的，除非你在醫院，感染到到很奇怪的病菌，你就會中彈」，但奇怪的是，一般口腔黏膜破損3～5天即會修復，很少人像老伯一樣舌頭長膿包，開抗生素服用多日卻越來越腫，最後還被收住院「切開」治療。



▲家中開雜貨店的老伯，平時喜歡用手沾口水數鈔票，造成舌頭細菌感染。（示意圖／記者張一中攝）

江坤俊說，讓人匪夷所思的個案，讓他當起偵探，私下偷偷請老伯「驗個東西」，他一頭霧水「驗什麼」，江說「驗愛滋病」，因為極少收治因舌頭感染的個案，認為情況不對勁，雖然後來檢驗結果正常，醫師也開玩笑的說「他也很阿莎力就簽了（愛滋病自費檢驗單），可能他自己有做過什麼事他會心虛，就順便驗，後來驗也沒有」。最後終於找到病因，原來老伯家開雜貨店，有個很大壞習慣，就是愛用「手指沾口水」數鈔票，舌頭破了再被鈔票上的細菌感染，才會長出一個大膿包。



鈔票一大疊，沒有數鈔機只能回歸原始靠手動算，但一張張鈔票緊黏在一起，長輩們總喜歡以手沾口水「增加摩擦力」分開鈔票，但此舉恐暗藏危機。因為根據《華爾街日報》報導，紐約大學曾有研究指出，一張鈔票上含有將近3千種以上的細菌，研究人員以DNA測序分析80張面額為1元美鈔上的基因物質後，竟辨認出3千多種不同的細菌，其中包含會導致皮膚感染的金黃色葡萄球菌，會引發食物中毒的蠟樣芽孢桿菌和大腸桿菌，還有幽門桿菌、白喉桿菌等等。