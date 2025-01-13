脊椎側彎「不能做3種運動」　避免加重病情！

▲脊椎側彎嚴重的話，可能會影響到日常生活。 （示意圖／Unsplash）

圖文／常春月刊

從背後看，正常的脊柱應該是直直的，但是有側彎的人，脊柱會像英文字母「S」或「C」那樣彎曲。這種情況可能會造成身體不平衡，甚至引起疼痛或其他健康問題。脊椎側彎的程度有輕有重，輕微的可能看不出來，嚴重的話可能會影響到日常生活。

脊椎側彎 常見身體不對稱、疼痛和呼吸困難

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板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師說明，脊椎側彎的症狀有時候不太明顯，有些人甚至不知道自己有這個問題。常見的症狀包括身體看起來不太對稱，比如一邊肩膀比較高，或是一邊的腰看起來比較凹。有些人可能會覺得背部或腰部不舒服，甚至會痛。嚴重的話，還可能會影響到呼吸，因為彎曲的脊椎會壓到肺部。不過，每個人的情況都不太一樣，有些人可能完全沒有感覺。

脊椎側彎原因？

脊椎側彎的原因多樣。陳鈺泓指出，有些人是因為天生脊椎發育不正常造成的，這種情況我們叫做先天性側彎。還有一些人是因為某些疾病引起的，比如說肌肉萎縮或神經系統問題。但最常見的其實是我們不知道原因的特發性側彎，特別是在青少年時期。另外，長期保持不良姿勢也可能慢慢導致脊椎側彎。

脊椎側彎會怎樣？

輕微的側彎可能只是讓身體看起來有點不對稱，但嚴重的話就可能引起背痛或腰痛，甚至影響到日常生活。陳鈺泓提及，長期下來，側彎還可能造成脊椎退化得更快，增加骨關節炎的風險。特別嚴重的情況下，還可能壓迫到內臟，影響呼吸或消化。

脊椎側彎會好嗎？

陳鈺泓表示，側彎不太可能自己痊癒，特別是成年後的側彎，但只要透過適當的治療和管理，很多人都能改善症狀，甚至阻止側彎繼續惡化。輕微的側彎可能只需要定期觀察，嚴重一點的可能需要物理治療或穿背架，更嚴重的可能要考慮手術。重要的是要及早發現、及早處理。

脊椎側彎不能做什麼運動？

陳鈺泓提醒，脊椎側彎患者應避免過度壓迫或扭轉脊椎的運動。

1、高衝擊性運動：像是跳繩、跑步等運動，會對脊椎造成較大的震動和壓力。這可能會加重脊椎的負擔，使側彎情況惡化。如果真的很喜歡跑步，可以考慮改成快走或在跑步機上慢跑。

2、接觸性運動：某些團體運動，如籃球、足球等，可能會有身體碰撞的風險。這種突然的衝擊可能會對已經彎曲的脊椎造成額外的壓力。如果很喜歡球類運動，可以考慮改打羽毛球或桌球。

3、負重運動：舉重或其他需要扛起重物的運動可能會對脊椎造成過度壓力，特別是那些需要彎腰或扭轉身體的動作，更容易讓側彎惡化。如果想增強肌力，可以考慮使用彈力帶或做一些輕量級的阻力訓練。

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