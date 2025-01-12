不是甜食！糖尿病「1隱形推手」超意外　研究：多吃1份風險增30%

▲研究發現，紅肉、加工肉品等會使罹患糖尿病風險增加。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

一提到糖尿病，你腦海中秒浮現「常吃甜食」、「愛喝含糖飲料」等危險因子嗎？事實上不只如此，減重醫師蕭捷健引述大型研究有了意外發現，每天多吃一份紅肉，罹患第二型糖尿病風險竟增加10～15%、加工肉品更高達20～30%。他透過研究結果示警，平時吃什麼、怎麼吃，跟糖尿病的風險真的脫不了關係。

蕭捷健醫師在粉專指出，有研究發現，每天多喝一份約350毫升的含糖飲料，罹患糖尿病的風險約增加15～25%；長期愛喝含糖飲料，造成血糖不穩、體重上升的機率更高。此外，白麵包、白米飯、餅乾、甜甜圈等精緻碳水化合物比例高的食物，容易增加胰島素阻抗與體重上升，這些高糖、低纖維的飲食模式，得到糖尿病的風險比高纖、全穀類飲食高出20～30%。

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▲研究揪出糖尿病的隱形推手，其中每天多吃一份加工肉品，罹病機率恐增30%。（示意圖／達志）

糖尿病不只與含糖飲料、甜點有關。蕭捷健接著列出正悄悄影響血糖健康的「隱形推手」，有研究顯示，每天多吃一份紅肉，如牛排，罹患糖尿病風險約增加10～15%；而若每天多吃一份加工肉品，像是培根、香腸、熱狗等，風險則可能增加20～30%，甚至更高。

看似健康的果汁也要小心，蕭捷健表示，純果汁因糖分濃縮、纖維含量低，每天多喝一份，罹病風險增加15～20%。他建議用整顆水果取代果汁，更能穩定血糖，而像是莓果類的藍莓、草莓，每天約半杯，得到糖尿病的風險可降低10～15%；每天吃一個蘋果，也可降低7～10%罹病機率。至於芒果、西瓜等高糖水果適量無妨，但攝取過量可能干擾胰島素敏感度。

另外，乳製品也有利於控糖。蕭捷健說，每天食用1～2份低脂或脫脂乳製品，可減少約10～15%的糖尿病風險；高糖或全脂乳製品則因熱量與脂肪較高，可能抵銷部分的保護效果。

蕭捷健提醒，要控制血糖，從少喝含糖飲料、選擇低GI的水果，並再多補充膳食纖維和維持均衡飲食，都是不錯的開始。並呼籲，千萬別只盯著甜食或含糖飲料，先檢視自己每天都吃了些什麼，或許會發現有更多藏在餐桌上的「隱形推手」正影響健康。