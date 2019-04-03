5歲兒玩水快溺斃！醫爸一瞥...1分鐘「掙扎瞬間」他10年難忘

▲葉國偉醫師（左）分享自身經驗。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

長庚醫院兒少保護中心統計94年至105年間，6歲以下兒童到院不明原因死亡個案，發現115人中，有高達85%事故場所都是在室內住所，其中嬰兒猝死症就有46人，佔比40%最高，創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧等也都是致死主因。有醫師分享，自己小孩就曾差點溺水，至今心理傷害仍餘悸猶存，提醒家長千萬不要顧著滑手機，忽略孩童安全。

林口長庚兒少保護中心葉國偉醫師表示，他在10幾年前曾帶全家到芝加哥旅遊，當時兒子約5歲，已經會游泳了，於是到飯店後，他就讓小孩自行下水，自己則坐在泳池邊享受難得的閱讀時光，沒想到才過不到1分鐘，兒子突然開始掙扎，「我眼角餘光瞥到，趕快跳下水把他救起來」，所幸沒有造成傷害。

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▲溺水示意圖。（圖／取自pixabay）

「都已經過了這麼久，我兒子對這件事還有印象。」葉國偉提到，他在幾年前跟兒子聊天，不經意問起還記不記得小時候的事，結果兒子馬上回答，「有一種快溺斃的感覺。」顯示小時候的創傷，其實會在孩子心中留下陰影。不過，他也自豪表示，還好兒子後來又開始游泳，且什麼式都會游。

葉國偉醫師的兒子只是少數幸運個案之一，大多數孩童溺水，經常因父母的疏忽，留下難以挽回的遺憾。根據長庚兒少保護中心統計，115名到院前死亡的案例中，溺水佔了2.6%，且發生地點除了游泳池，也有可能在浴室，就算送到醫院，救回來得不到1成，且多留下水腦症、癲癇等嚴重腦傷。

為了使家長在照顧嬰幼兒時能提高警覺，長庚兒少保護中心趕在婦幼節前夕，分享「家長十大NG行為」，除了戲水外，趴睡、未使用安全帶或安全座椅、窗戶沒關等都上榜。葉國偉提醒，照顧者需要時時關注幼兒舉動，切勿為了滑手機或聊天忽視兒童安全；即使短暫離開，也不要把幼兒獨留在屋內或車內，多一份關注，才能少一次遺憾。

▼家長十大照顧疏忽行為。（圖／長庚醫院提供）