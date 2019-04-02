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指尖採一滴血就能測膽固醇？　食藥署：只能監測「總量」

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▲▼ 膽固醇阻塞動脈（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲膽固醇阻塞動脈（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

膽固醇過高或過低，對身體都有不良影響，目前已有合法醫材，在指尖採一滴血就能測膽固醇，但食藥署提醒，這類居家檢測產品，大多只能測總膽固醇，無法測得低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）與高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）濃度，民眾仍需定期到醫療院所進行健康檢查。

食藥署醫粧組鄭啓慧科長表示，血脂肪主要包括膽固醇及三酸甘油酯，總膽固醇數數值高於200 mg/dl，就容易引發心血管疾病風險；若總膽固醇值過低，也可能使荷爾蒙分泌不足，導致頭暈、心悸及抵抗力變弱等症狀。

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由於膽固醇無法溶於血液中，需透過不同大小的脂蛋白，幫忙送到身體各部位，當低密度脂蛋白與膽固醇結合後，形成低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）容易堆積在血管中，造成血管內壁發炎。

高密度脂蛋白與膽固醇結合後，則會形成高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），會從動脈硬化塊和動脈中移除膽固醇，並將其運送回肝臟使其被排除體外，由此可知，膽固醇並無絕對的好與壞，而是需要達成平衡。

鄭啓慧表示，為使民眾在能自行監控膽固醇數值，食藥署已核准多款居家檢測儀，供民眾購買使用，但她也提醒，民眾在使用前應先檢查膽固醇測試片、測試儀及採血筆是醫療器材，使用前也要先詳閱說明書，如果發現不良品或使用中發生不良反應，也可上食藥署化粧品上市後品質管理系統通報。

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關鍵字： 膽固醇 食藥署 醫材 醫療器材
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