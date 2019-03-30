▲輪班工作者4人就有1人睡不好！失眠率多2倍、健康也GG。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

醫療、科技與媒體等行業，都要面臨輪班問題，台灣睡眠醫學會針對600位上班族進行調查，包括300位固定白班與300位輪班工作者，結果發現固定白班者，大約每10位民眾有1人有慢性失眠問題，盛行率約10.7%，但輪班工作者每4人就有1人有慢性失眠，盛行率高達23.3%，為固定白班的2.18倍之多。

全台約有200萬人飽受失眠所苦，台灣睡眠醫學會今（30）日公布「2019年台灣輪班工作者睡眠問題盛行率調查結果」，除得出輪班工作者失眠盛行率較高外，也發現輪班頻率越快，慢性失眠盛行率也會隨之增加。若是一週內輪班，失眠率高達35.4%；每個月輪值大夜班超過13天以上者，失眠比率也高達30.6%。

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▲台灣睡眠醫學大眾教育委員會主席、臨床心理師吳家碩。（圖／記者嚴云岑攝）

調查結果更顯示，輪班工作者的生理及心理上相關疾病發生率，都較白班高，例如白班者有心臟病佔比3.7%，輪班者卻高達11.7%，糖尿病也有4%與8%的差距，精神情緒方面的疾病也有3%與11.3%的落差，且一個月內感冒比率也有12%與32.2%差距，顯示輪班對健康的負面影響。

另外，工作型態為固定白天者中，只有2.7%自述因為睡眠問題，發生交通事故、或工作上的意外傷害，但若工作型態為輪班包含大夜班者，比率卻高達25.3%，顯示睡眠不佳問題，大大影響了清醒時的注意力及認知功能，也導致白天的疲勞、嗜睡及意外風險提高。

▲台灣睡眠醫學會年度調查。（圖／記者嚴云岑攝）

台灣睡眠醫學大眾教育委員會主席、臨床心理師吳家碩指出，若輪班不可避免，建議在班表頻率上可採「緩慢輪班原則」，先固定某一班表較長時間再進行轉換，每一班表至少維持2週以上，讓內在生理時鐘可與工作的外在時間同步。每次調整輪班班別，例如從白班轉換成大夜班，也應至少給予2天的轉換時間。

台灣睡眠醫學會副理事長、政治大學心理系主任楊建銘則提到，人體生理時鐘的節律大於24小時，理論上施行早班-小夜班-大夜班的「順時鐘輪班」，會比早班-大夜班-小夜班等「逆時鐘輪班」容易適應得多，建議雇主參考。且過去也有研究指出，順時鐘輪班勞工，心血管風險因子、平均血壓與睡眠品質都較逆時針者大有改善。