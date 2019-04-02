▲綠島衛生所。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者嚴云岑／台北報導

台東綠島一位媽媽，日前因女兒摔倒致額頭撕裂傷，晚間帶至綠島衛生所掛急診，卻因為醫師沒有馬上縫合，拍下女兒頭破血流的照片，放上網路公審，許多網友因此質疑醫師沒醫德，引起各界熱議。對此，醫師公會表示，此起事件凸顯偏鄉醫療資缺乏，請民眾尊重專業，共同珍惜偏鄉醫療資源。

醫師公會表示，綠島目前只有陳姷頵一位女醫師提供服務。陳醫師從台北自願到綠島服務，每周一到周日需要固定看白天8小時加晚上2小時的門診到21點，其餘的14小時提供急診服務，有時需要連續值10天班，醫師公會肯定也感謝陳醫師對於社區民眾的貢獻。

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當日因為幼童哭鬧，所以需要先安撫情緒，才得以進行最佳的縫合處置，之後的處理皆依據醫療常規，在黃金時間內處理得宜，並無延遲。

▲綠島醫師遭公審！網批「沒醫德」，醫師公會：請尊重專業（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

醫師公會表示，本次事件凸顯民眾對於急診檢傷分級需要更多的理解，急切的心情可以同理，但對於處理時程的誤會反而會影響照護品質。

孩童的外傷診治，需要考慮更多的條件和臨場狀況，也請民眾信任醫師專業。偏鄉的醫療缺乏，需要國家政策更多的關注，請大家共同珍惜偏鄉醫療資源。

衛福部也在1日也回應，綠島鄉衛生所今年3月開始共編制4名醫師，現行執業2名，台東縣衛生局已招聘2名醫生，目前在商調中，義大醫院4月起也會派2名醫師支援駐診。