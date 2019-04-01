▲熱敷眼睛怕感染？謹記「5大要點」，沒拔隱形眼鏡超危險。（圖／記者趙于婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

長期盯電腦讓眼睛又痠又澀，雖然適度熱敷對對眼睛有益，但若敷錯方法，反而會讓眼睛受傷。中國附醫新竹分院眼科部主任陳瑩山建議，民眾可使用「定時定溫」的熱敷眼罩，每次熱敷也不要超過10分鐘，同時謹記5大要點，才能達到真正放鬆之效。

陳瑩山表示，適度熱敷有助於放鬆眼球周圍肌肉，紓緩因長期盯電腦過度充血的睫狀肌，進而改善眼睛僵硬、疲勞等問題。如果在熱敷前點人工淚液，也可輔助改善乾眼症等不適症狀，是3C族群不錯的保養方針。

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不過，陳瑩山日前就收治一名患者，睡前邊熱敷眼睛邊按摩，幾分鐘後眼睛出現小黑點與黑粗線，視物像隔了一層霧鏡子。原本以為睡一覺就沒事，結果隔天起床眼前如「蝗蟲飛過」，就醫才知右眼視網膜破了個洞，雖緊急透過手術修補，但視力卻從0.8掉到0.4。

▲邊熱敷眼睛邊按摩，他玻璃體出血合併視網膜裂孔。（圖／陳瑩山醫師提供）

陳瑩山表示，熱敷眼睛的5大注意事項分別為：先拿下隱形眼鏡、要卸除眼妝、要有恆溫設定、要乾敷不濕敷、要定期清潔、眼睛發炎時不宜使用。

他逐一解釋，未摘除隱形眼鏡就熱敷，鏡片上的沈澱物、染料，容易與淚液產生化學反應，增加化學性結膜炎的發生風險，引起結膜紅、癢、熱、痛等不適反應；熱敷前未卸除眼妝，一樣容易使化學性結膜炎找上門外，若異物不慎中掉入眼裡，還有可能引發角膜刮傷。

濕毛巾等敷眼用具，因富含豐沛水氣，若保存不當、未定期清潔而淪為細菌滋生的溫床，增加眼睛感染的風險，乾式熱敷眼罩，能定時控溫，溫度較平均，與濕式眼罩相比較為衛生，建議民眾可選擇外層可拆下清洗的產品，並養成每天使用後將其適度清洗、曬乾的習慣，以確保用品衛生無虞。

最後，陳瑩山提醒，，理想的熱敷應該在40 ℃～45 ℃之間，且每次使用維持在10分鐘以內，不要戴著睡覺最妥善。如果眼睛正值發炎狀態中，譬如，有結膜炎、急性針眼問題者，則不建議使用。因為，如果結膜炎發生時貿然熱敷，恐將使病菌沾染於眼罩上，增加交叉感染的風險。