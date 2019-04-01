▲補繳截止！首期國民年金99萬人未繳款，每月確定損失3628元。（圖／示意圖／記者張一中攝）

記者嚴云岑／台北報導

首期國民年金補繳大限今（1）日到期，根據衛福部統計，截至3月28日，仍有99萬9510人未繳款，因已過最後繳費期限，無法計入國保年資，未來領取年金時，不得選擇優領A式，每月少領3628元，身心障礙者，也少了4872元補助。

國民年金的納保資格為25歲以上、未滿65歲，且未參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，以月投保金額1萬8282元、費率8.5%計算，每月保費為1554元，再扣掉政府40%的補助額，一般民眾每個月需繳納932元。

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國民年金給付方式則分為A、B兩式，前者為月投保金額X0.65X保險年資加上基本老年年金保障3628元，B式則為月投保金額X1.3X保險年資。

▲社保司司長商東福。（圖／記者嚴云岑攝）

首期國民年金補繳期限原本在1月31日就到期，但衛福部長陳時中在農曆年前送上大紅包，將補繳期限順延至3月31，但因適逢週日，又順延至4月1日。社保司司長商東福表示，今日到期後，未補繳者若無特殊條件，將不得再行補繳，權益確定受損。

以結婚後就當家庭主婦的65歲家庭主婦為例，若自97年國保開辦時就按時繳納，即可按A式計算，每個月可領取年金給付5410元；若從來未繳納，但又想納保，只能補繳最近10年的保費，老年年金只能按照B式計算，月領2377元，差距高達1倍以上。

商東福提到，截至今年3月底，國保欠費人數為99萬9510人，與2月底欠費100萬2424人，已多了近3000人繳款，而扣除死亡、50歲以下的中壯年、50歲以上且勞保年資有15年以上等只能領取B式，或者已有社會補助等6族群，真正受影響的僅有27.25萬人。