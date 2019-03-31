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少年打電動被念跳樓亡！　醫：衝突發生前「先吸口氣」

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▲▼父子,家庭革命,父親,爸爸,兒子,吵架。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

彰化一名16歲少年，段考前打電動被父親說教，竟留下遺書跳樓身亡，帶給家人永遠的痛。精神科醫師表示，當孩子進入青春期，自我意識增強，在溝通上也容易產生衝突，建議家長在衝突升溫前，先吸一口氣離開現場，等情緒平穩後再回頭完成對話，以免想法被情緒帶著走，造成不必要的傷害。

近年來青少年心理健康廣為社會重視，國際研究也顯示，若及早透過精神醫療介入與心理衛生輔導，能大幅減少成年其所需的治療費用。衛福部日前請來全台青少年精神科服務量最多的桃園療養院分享經驗，教導家長與青少年的相處之道。

桃園療養院每年兒童及青少年精神科門診服務量高達2萬人次，為全台之首，過去曾幫700名精神情緒障礙青少年重返成長軌道，成功復學者逾400人，另有70人成功升上高中或大學。

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桃園療養院兒童精神科主任李國平提到，青少年心理健康程度，與父母關注度成正比，如果學齡前多給孩子一些擁抱，並且經常告訴他們「我愛你」，長大後小孩也會給予同樣回應。不過，隨著青春期到來，孩子自我意識增強，此時就需要換個方式溝通，才不會造成衝突。

「家長應該先花時間聆聽孩子的需求。」李國平說，當溝通變得激烈，衝突一觸即發時，家長可先吸一口氣，如果還是無法冷靜，可先離開現場，讓緊繃情緒得以紓緩，並且思考如何在自己要求與孩子期待中找到平衡點。就打電動一事來說，可以事先與孩子約法三章，規定幾點到幾點該做什麼事，讓小孩有所依循。

最後，李國平表示，身教重於言教，家長在面對不順心的事時，可以思考怎麼不被情緒帶著走，若能以冷靜態度處理事情，對孩子也是很好的示範。

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

關鍵字： 心理健康 精神科 青少年 桃園療養院
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