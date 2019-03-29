▲醫師跨科開刀「免打對折」，健保手術支付標準3月放寬。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

重大外傷、癌症轉移病患接受手術時，通常會動到多個器官，但過去健保對於先後動刀，卻有不同的給付標準，跨科執行第二刀者，只能以「打對折」價格申報手術費用，引發醫界詬病。健保署今（29）日表示，該制度確實有檢討必要，已調整支付標準，讓執行跨科手術的醫師也能獲得合理給付，一年約增加3600萬健保支出。

衛福部日前公告修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」第二章特定診療第七節手術，把原來的手術分項13項，重新分項為18項，只要醫師執行不同項手術，都可依支付點數全額支付，讓醫師不再做功德，新制已於3月1日生效實施。

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健保署醫管組組長李純馥舉例，一名直腸癌病患，若有局部侵犯乙狀結腸，以及肝臟左葉有3顆轉移，手術就需大腸直腸外科與一般外科合作，進行根治性直腸切除術、結腸部分切除術及肝部份切除術等3項手術，但醫院會就手術支付點數較高的肝部份切除進行申報，餘下2項手術，依照舊規就只能砍半申報，對於同樣參與的醫師並不公平。

李純馥解釋，過去手術分項是從解剖部位區分，從口腔到肛門口都叫消化系統，給付項目也分在同一大類，但隨著次專科盛行，舊制已不合時宜。因此新制將消化系統拆成3段，分別為食道到胸腔、胃到小腸、大腸到直腸，肝膽胰則另歸為一項，男女生殖系統與泌尿系統，也拆開給付。

為合理反映臨床醫師辛勞，健保署去年底召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，諮詢多位專家與臨床醫師後，得出放寬共識，只要醫師執行不同項手術，都可依支付點數全額支付，沒有第二個手術折付的問題，希望能讓醫界獲得合理的報酬，提升醫療品質。